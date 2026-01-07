Erneut erfolgreiches Jahr für EXIST-Women an der Hochschule Worms – mit Ausblick auf die nächste Runde
Gezielte Förderung von Frauen in der Gründungsphase
Nachdem im ersten Projektjahr 2024 sieben Stipendiatinnen gefördert wurden, waren es 2025 acht, darunter vornehmlich Studentinnen und Absolventinnen der Hochschule. Die Stipendiatinnen wurden nicht nur drei Monate lang finanziell unterstützt, um ihre Gründungsidee intensiv zu verfolgen, sondern auch mit Mentorinnen und Mentoren aus der Hochschule und erfolgreichen Unternehmen zusammengebracht. Neben Veranstaltungen des Projektträgers, u. a. in München, bot die Hochschule in regelmäßigen Abständen Workshops und Veranstaltungen für die Stipendiatinnen und weitere gründungsinteressierte Frauen an.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat das Projekt um ein weiteres Förderjahr verlängert. Auch wir haben uns wieder beworben und blicken voller Zuversicht und Motivation auf eine weitere Förderung im Jahr 2026.
Hast auch du Lust, im neuen Jahr deine Gründungsidee anzugehen oder weiterzuverfolgen? Dann bewirb dich für die dritte Runde des EXIST-Women-Projekts an der Hochschule Worms!
Weitere Informationen zu den Bewerbungsunterlagen und zur Deadline erhaltet ihr in Kürze. Du kannst dich aber schon jetzt per E-Mail an gruenden@hs-worms.de oder diversity@hs-worms.de wenden.