Erneut erfolgreiches Jahr für EXIST-Women an der Hochschule Worms – mit Ausblick auf die nächste Runde

Gezielte Förderung von Frauen in der Gründungsphase

Nach jahrelanger Unterstützung von Gründungsinteressierten im Hochschulkontext bei ihrer Bewerbung für attraktive Förderprogramme des Bundes ist die Hochschule Worms 2025 zum zweiten Mal Teil eines EXIST-Förderprojekts. EXIST-Women, ein Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, fördert Frauen gezielt in der Gründungsphase von technologie- und wissensbasierten Start-ups, aber auch bereits davor. Es bietet finanzielle Förderung, Coaching und Netzwerkmöglichkeiten, um die Zahl der Unternehmensgründungen durch Frauen in Deutschland zu erhöhen.

Nachdem im ersten Projektjahr 2024 sieben Stipendiatinnen gefördert wurden, waren es 2025 acht, darunter vornehmlich Studentinnen und Absolventinnen der Hochschule. Die Stipendiatinnen wurden nicht nur drei Monate lang finanziell unterstützt, um ihre Gründungsidee intensiv zu verfolgen, sondern auch mit Mentorinnen und Mentoren aus der Hochschule und erfolgreichen Unternehmen zusammengebracht. Neben Veranstaltungen des Projektträgers, u. a. in München, bot die Hochschule in regelmäßigen Abständen Workshops und Veranstaltungen für die Stipendiatinnen und weitere gründungsinteressierte Frauen an.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat das Projekt um ein weiteres Förderjahr verlängert. Auch wir haben uns wieder beworben und blicken voller Zuversicht und Motivation auf eine weitere Förderung im Jahr 2026.

Hast auch du Lust, im neuen Jahr deine Gründungsidee anzugehen oder weiterzuverfolgen? Dann bewirb dich für die dritte Runde des EXIST-Women-Projekts an der Hochschule Worms!

Weitere Informationen zu den Bewerbungsunterlagen und zur Deadline erhaltet ihr in Kürze. Du kannst dich aber schon jetzt per E-Mail an gruenden@hs-worms.de oder diversity@hs-worms.de wenden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
