Besuch der Hochschule im DFS Tower am Frankfurter Flughafen: Einblicke in Flugsicherung und Kooperationen

Eine Delegation der Hochschule Worms besuchte kürzlich den DFS Tower am Frankfurter Flughafen und erhielt dabei umfassende Einblicke in die Arbeit der Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS). Im Mittelpunkt des Besuchs standen die Aufgaben der Fluglotsinnen und Fluglotsen sowie der fachliche Austausch zu Ausbildungs- und Kooperationsmöglichkeiten.



Im Rahmen einer Führung erhielten die Gäste einen direkten Einblick in die An- und Abflugkontrolle der Flugzeuge. Dabei wurde anschaulich vermittelt, wie Fluglotsinnen und Fluglotsen durch hochkomplexe Prozesse und modernste Technik einen sicheren und effizienten Flugverkehr am größten deutschen Flughafen gewährleisten.



Ein weiterer Höhepunkt des Besuchs war der Austausch mit der Arbeitsdirektorin der DFS, Frau Andrea Wächter. Im Gespräch standen insbesondere der duale Studiengang bei der DFS sowie weitere Felder der Zusammenarbeit zwischen der Hochschule Worms und der Deutschen Flugsicherung im Vordergrund. Beide Seiten betonten die Bedeutung einer engen Verzahnung von Theorie und Praxis sowie die Attraktivität gemeinsamer Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote für den Nachwuchs.



Darüber hinaus erhielten die Teilnehmenden Einblicke in die vielfältige Zusammenarbeit der DFS mit lokalen Anrainern, den Fluggesellschaften und dem Flughafen Frankfurt. Thematisiert wurden unter anderem die Interessenabwägung zwischen sicherem Flugbetrieb, wirtschaftlichen Anforderungen und dem Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm.



Der Besuch im DFS Tower bot insgesamt einen wertvollen Überblick über die komplexen Abläufe der Flugsicherung und unterstrich die Bedeutung von Kooperationen zwischen Hochschule, Wirtschaft und Infrastrukturbetreibern für eine zukunftsorientierte Ausbildung und Entwicklung.

