Auszeichnung für herausragende Abschlussarbeiten

Platz 1: Lena Diem , M.A. International Management (1.000 € Preisgeld) für ihre Masterarbeit zur Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen in Berichten zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

, M.A. International Management (1.000 € Preisgeld) für ihre Masterarbeit zur Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen in Berichten zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz Platz 2: Esra Dincer , B.A. International Management (500 € Preisgeld) für ihre Bachelorarbeit zum Thema der Wirtschaftsethik in der Luftfahrt

, B.A. International Management (500 € Preisgeld) für ihre Bachelorarbeit zum Thema der Wirtschaftsethik in der Luftfahrt Platz 3: Stefanie Krönert, B.A. International Management (300 € Preisgeld) für ihre Bachelorarbeit zur Implementierung und Umsetzung von CSR in international agierenden Unternehmen

Nachhaltiges Denken und Handeln zählen zu den zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Die Balance zwischen wirtschaftlichen Interessen, Umweltschutz und sozialer Verantwortung erfordert innovative Ansätze. Studierende, die sich in ihren Abschlussarbeiten mit operationellen, nicht-finanziellen, Nachhaltigkeits- oder Klimarisiken auseinandersetzten, konnten für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet werden.Dank der Initiierung des Preises durch die stellvertretende Studiengangsleiterin Larissa Kolodziey und Prof. Dr. Ralf Gampfer sowie die Bereitstellung von Drittmitteln in einer Gesamthöhe von 10.000 € durch die Deutsche Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. konnte die Prämierung vergangene Woche bereits ein zweites Mal stattfinden.Die Deutsche Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. widmet sich der Förderung von Aus- und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung in den Bereichen operationelle Risiken/ nicht-finanzielle Risiken. Ziel ist es die Vernetzung zwischen Universitäten und Hochschulen mit der betrieblichen Praxis voranzutreiben. Unter anderem werden studentische Abschlussarbeiten und wissenschaftlichen Forschungsarbeiten gefördert, um den akademischen Nachwuchs bei der Entwicklung praxisnaher Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu unterstützen.Eine unabhängige Jury bewertete die eingereichten Arbeiten nach festgelegten Kriterien und wählte drei herausragende Abschlussarbeiten aus:Wir gratulieren den Preisträgerinnen herzlich zu dieser verdienten Auszeichnung! Unser besonderer Dank gilt der Deutschen Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. für die großzügige Unterstützung und die Möglichkeit, den Preis auch in den kommenden Jahren erneut zu vergeben.Diese Anerkennung spornt den wissenschaftlichen Nachwuchs an, sich weiterhin mit wichtigen Zukunftsthemen auseinanderzusetzen und innovative Lösungen zu entwickeln.