Auszeichnung für herausragende Abschlussarbeiten

Motivation durch die Förderung wissenschaftlicher Arbeit
Dank der Initiierung des Preises durch die stellvertretende Studiengangsleiterin Larissa Kolodziey und Prof. Dr. Ralf Gampfer sowie die Bereitstellung von Drittmitteln in einer Gesamthöhe von 10.000 € durch die Deutsche Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. konnte die Prämierung vergangene Woche bereits ein zweites Mal stattfinden.
Die Deutsche Gesellschaft für Operational Risk Management e.V. widmet sich der Förderung von Aus- und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung in den Bereichen operationelle Risiken/ nicht-finanzielle Risiken. Ziel ist es die Vernetzung zwischen Universitäten und Hochschulen mit der betrieblichen Praxis voranzutreiben. Unter anderem werden studentische Abschlussarbeiten und wissenschaftlichen Forschungsarbeiten gefördert, um den akademischen Nachwuchs bei der Entwicklung praxisnaher Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu unterstützen.
Herzlichen Glückwunsch an die Preisträgerinnen
Eine unabhängige Jury bewertete die eingereichten Arbeiten nach festgelegten Kriterien und wählte drei herausragende Abschlussarbeiten aus:
- Platz 1: Lena Diem, M.A. International Management (1.000 € Preisgeld) für ihre Masterarbeit zur Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen in Berichten zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
- Platz 2: Esra Dincer, B.A. International Management (500 € Preisgeld) für ihre Bachelorarbeit zum Thema der Wirtschaftsethik in der Luftfahrt
- Platz 3: Stefanie Krönert, B.A. International Management (300 € Preisgeld) für ihre Bachelorarbeit zur Implementierung und Umsetzung von CSR in international agierenden Unternehmen
Diese Anerkennung spornt den wissenschaftlichen Nachwuchs an, sich weiterhin mit wichtigen Zukunftsthemen auseinanderzusetzen und innovative Lösungen zu entwickeln.