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27. Steuertag der Hochschule Worms am 20. November 2026: Können Bagatellsteuern unser Verhalten lenken?

(lifePR) (Worms, )
Erben, essen, trinken und rauchen – kann der Staat mit Steuern unser Verhalten beeinflussen? Mit dieser Frage beschäftigt sich der 27. Steuertag der Hochschule Worms am 20. November 2026. Unter dem Titel „Erben, essen, trinken und rauchen – Mit Bagatellsteuern steuern? Aktuelle Entwicklungen“ steht ein steuerpolitisches Thema im Mittelpunkt, das gesellschaftlich, wirtschaftlich und rechtlich für Diskussionen sorgt.

Bagatellsteuern begegnen uns im Alltag, etwa beim Konsum bestimmter Produkte oder bei Verpackungen. Sie dienen Kommunen als Einnahmequelle, sollen aber häufig auch das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger lenken. Doch wie wirksam und gerecht sind solche Abgaben? Wo liegen die Grenzen zwischen politischem Gestaltungsanspruch, bürokratischem Aufwand und gesellschaftlicher Akzeptanz?

Fachleute aus Wissenschaft, Wirtschaft und Steuerberatung beleuchten beim Steuertag aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Verpackungssteuer, Besteuerung menschlicher Laster sowie Erbschaft- und Schenkungsteuer. Im Fokus stehen dabei sowohl die steuerpolitischen Ziele als auch die praktischen Auswirkungen auf Unternehmen, Verwaltung und Gesellschaft.

Der Steuertag ist seit vielen Jahren eine etablierte Fachtagung der Hochschule Worms und richtet sich an Steuerberaterinnen und Steuerberater, Mitarbeitende der Finanzverwaltung, Verantwortliche aus Steuer- und Rechtsabteilungen sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Verbänden.

Zugleich ist die Veranstaltung ein beliebter Treffpunkt der „Wormser Steuerfamilie“. Ehemalige und aktuelle Studierende, Lehrende und langjährige Wegbegleiter der Studienrichtung Steuern nutzen die Gelegenheit zum Wiedersehen, zum fachlichen Austausch und zur Pflege beruflicher Kontakte.

Die Veranstaltung findet am 20. November 2026 statt. Einlass ist ab 13:00 Uhr, die Vorträge beginnen um 14:00 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist bis einschließlich 16. November 2026 über die Homepage der Hochschule Worms unter www.hs-worms.de möglich.

Die Hochschule Worms freut sich auf zahlreiche Gäste und einen spannenden Austausch zu aktuellen Fragen der Steuerpolitik.

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