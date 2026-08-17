zedita.zukunftsforum geht in die nächste Runde

Das zedita.zukunftsforum wird fortgeführt. Im Rahmen einer offiziellen Bescheidübergabe hat Melanie Walter, Niedersächsische Ministerin für Europa und Regionale Landesentwicklung, der Hochschule Weserbergland (HSW) am Freitag, den 14. August, den Förderbescheid für das Folgeprojekt „zedita.zukunftsforum 2.0” überreicht. Das Projekt startet am 1. November 2026 und läuft bis zum 31. August 2029. Der Landkreis Hameln-Pyrmont beteiligt sich an der Kofinanzierung des Projekts.



Mit dem Folgeprojekt entwickelt die HSW das Zukunftsforum als offene Plattform für Wissenstransfer, gesellschaftlichen Dialog und praxisorientierte Innovation weiter. Im Mittelpunkt stehen die vier Themenprofile KI & Gesellschaft, KI & Arbeit, KI & Technologie sowie KI & Bildung. Künstliche Intelligenz bildet dabei das verbindende Brückenthema und ermöglicht es, aktuelle Fragestellungen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen, organisatorischen, technologischen und bildungsbezogenen Perspektiven zu betrachten.



„Es ist beeindruckend zu sehen, was mit zedita und dem zedita.zukunftsforum in den vergangenen Jahren in der Region entstanden ist. Hier kommen Menschen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung, Bildung und Gesellschaft zusammen, tauschen Wissen aus und entwickeln gemeinsam neue Ideen. Mit zedita.zukunftsforum 2.0 wird dieser erfolgreiche Weg fortgesetzt. Das Projekt fördert den Wissenstransfer in der Region und wird das regionale Innovationsökosystem weiter stärken“, sagt Melanie Walter, Niedersächsische Ministerin für Europa und Regionale Landesentwicklung.



„Mit zedita.zukunftsforum 2.0 möchten wir die entstandenen Strukturen weiterentwickeln und den Austausch in der Region noch stärker fördern. Dabei wollen wir gemeinsam mit Akteur*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Verwaltung und Gesellschaft aktuelle Fragestellungen rund um Künstliche Intelligenz, neue Arbeitswelten, Technologie und Bildung praxisnah aufgreifen“, sagt Pauline Schneiders, Projektleiterin von zedita.zukunftsforum 2.0.



Das Folgeprojekt knüpft an die Erfahrungen und Ergebnisse des bisherigen zedita.zukunftsforums an. Statt voneinander getrennter Communitys werden künftig thematische Profile die bisherigen Schwerpunkte New Work & Agiles Arbeiten, Cyber Security, Datenkompetenz und Künstliche Intelligenz stärker miteinander verbinden. Ziel ist es, Wissen und Erfahrungen zusammenzuführen, neue Perspektiven zu eröffnen und den Austausch weiter zu stärken.



An der Bescheidübergabe nahmen neben Vertreter*innen der Hochschule und des Projektteams auch Constantin Grosch, Mitglied des Niedersächsischen Landtags, Dirk Adomat, Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont, Ottmar von Holtz, Landesbeauftragter für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Matthias Struckmeyer, Stadtkämmerer der Stadt Hameln sowie Holger Stöcker und Verena Ottermann aus dem Vorstand des Trägervereins der Hochschule Weserbergland teil. Das bisherige zedita.zukunftsforum wurde von Projektleiter Prof. Dr. Hans Ludwig Meyer vorgestellt, bevor Pauline Schneiders einen Ausblick auf die Ziele und Inhalte des Folgeprojekts gab. Im Anschluss an die Förderbescheidübergabe bestand Gelegenheit zum gemeinsamen Austausch.



Das Projekt „zedita.zukunftsforum 2.0“ wird durch die Zukunftsregion Weserbergland+ mit Mitteln der Europäischen Union und den Landkreis Hameln-Pyrmont gefördert.

(lifePR) (