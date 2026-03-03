Kontakt
Veranstaltungsankündigung: Online-Infotermin zum Digitalen dualen Studium

Die Hochschule Weserbergland lädt Studieninteressierte am Dienstag, den 10. März 2026, um 17:00 Uhr zu einem digitalen Infotermin rund um das ab diesem Jahr angebotene Digitale duale Studium Wirtschaft ein.

In der Online-Veranstaltung erhalten Teilnehmende einen umfassenden Einblick in die Digitalen dualen Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaftslehre (B. A.) und Wirtschaftsinformatik (B. Sc.). Die Bildungsberaterinnen und Bildungsberater der HSW erläutern die Studieninhalte, den Ablauf und die Besonderheiten des Digitalen dualen Studiums und beantworten zentrale Fragen zu Zugangsvoraussetzungen, Bewerbungsfristen sowie zum Bewerbungsprozess. Darüber hinaus informieren sie über die kooperierenden Unternehmen und geben einen Überblick über aktuell verfügbare duale Studienplätze.

Termin:
Dienstag, der 10. März 2026, 17:00 Uhr

Da die Veranstaltung über Microsoft Teams durchgeführt wird, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Interessierte werden gebeten, sich bis spätestens 24 Stunden vor Beginn der Veranstaltung über die Homepage der HSW (www.hsw-hameln.de) anzumelden. Im Anschluss erhalten sie den Zugangslink zur Veranstaltung. Die Teilnahme ist kostenfrei und unverbindlic

