Gesundheitswissen ist vorhanden. Wie es im Alltag wirksam werden kann, stand im Mittelpunkt der siebten „Länger besser leben.“-Präventionskonferenz, zu der die Hochschule Weserbergland (HSW) und die Krankenkasse BKK24 gemeinsam am 19. November 2026 nach Hameln eingeladen hatten. Prof. Dr. Peter Schulte, Leiter des „Länger besser leben.“-Instituts, und Jörg Nielaczny, Vorsitzender des Vorstands der BKK24, begrüßten ihr Publikum aus Wissenschaft und Praxis im ausgebuchten Veranstaltungszentrum zedita. Zum Jubiläumsprogramm gehörte außerdem die Verleihung des bundesweiten „Länger besser leben.“-Preises an die TSV Hannover-Burgdorf „Die Recken“.



Schon in seiner Einstimmung anlässlich des zehnjährigen Bestehens des „Länger besser leben.“-Instituts griff Schulte die Grundüberzeugung auf, die alle Referierenden nach ihm bestätigten: „Die Präventionswissenschaft der Zukunft sollte weniger darüber sprechen, was Menschen tun sollen, und mehr darüber, was sie im Alltag gesund erhält.“ Wissen über Gesunderhaltung sei reichlich vorhanden, nicht nur in Fachkreisen, sondern auch in der Bevölkerung. Zwischen Wissen und Tun gebe es jedoch eine deutliche Präventionslücke. „Wir müssen vom Vermitteln guter Regeln zum Gestalten wirksamer Maßnahmen kommen. Prävention wirkt, wenn sie den Alltag erreicht.“ Ein Perspektivwechsel sei nötig: Unter welchen Bedingungen ist vorhandenes Wissen umsetzbar?



Um dieser Frage nachzugehen, haben Institut und BKK24 eine repräsentative Umfrage als „Präventionsmonitor“ in Auftrag gegeben. Von der wissenschaftlichen Auswertung der Daten erhofft Schulte sich wichtige Impulse für die Forschung und vor allem eine Übersetzung in wirksame Präventionsmaßnahmen. Ganz im Sinne von „Länger besser leben.“ betonte Nielaczny: „Es geht um die Gewinnung möglichst vieler Lebensjahre mit bestmöglicher Lebensqualität. Gesundheit ist die zentrale Voraussetzung für Teilhabe und Selbstbestimmung.“



Prof. Dr. Andreas Matzarakis, langjähriger Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdiensts, widmete sich den Zusammenhängen von Klimawandel und Gesundheit, allem voran in länger werdenden Hitzewellen. Prävention, etwa durch Hitzeaktionspläne und vorausschauendes Wassermanagement, sei dabei von größter Bedeutung. Sein Fazit: „Hitze ist kein Schicksal. Wir können Menschen schützen, wenn Wissen, Planung und Fürsorge zusammenwirken.“



Über die Zusammenhänge von Führungskräften und mentaler Gesundheit sprach Prof. em. Dr. Bernhard Badura, Mitbegründer der Fakultät für Gesundheitswissenschaften an der Universität Bielefeld und feste Größe in den Forschungsgebieten Unternehmensdiagnostik und Betriebliches Gesundheitsmanagement. Mit Sorge blickte der Fachmann auf die steil steigenden Diagnosen psychischer Erkrankungen wie etwa Burnout. Badura sieht dringenden Handlungsbedarf und ist sich sicher: „Es muss sich die Arbeitswelt ändern, damit hier mehr geschehen kann.“ Investitionen in ein betriebliches Gesundheitssystem seien deshalb eine Investition ins Unternehmenswachstum.



Dr. Melanie Hümmelgen, Kardiologin sowie ärztliche Direktorin der Mühlenbergklinik Bad Malente und vielen aus dem Format der „Bewegungs-Docs“ im NDR bekannt, warb wissenschaftlich fundiert für mehr Bewegung. „Das ist kein Gedöns, sondern biochemisch erklärbar. Wir reden hier nicht von irgendeinem Voodoozauber, sondern von knallharter Schulmedizin.“ Für einen messbaren Erfolg auf den allgemeinen Gesundheitszustand reichten Studien zufolge 210 Minuten moderate Betätigung pro Woche. Dabei gebe es keine tägliche Mindestdauer. „Jeder Schritt zählt. Und außerdem: Sitzzeit reduzieren!“



Den größten Hebeln in der Krebsprävention widmete sich Jasmina Neudecker, Neurobiologin, Wissenschaftsjournalistin und unter anderem bekannt aus „Terra X – Faszination Erde“. Das Risiko einer Krebserkrankung verglich die Journalistin mit einem Würfelspiel. „Es bleibt ein Glücksspiel. Aber wir können entscheiden, wie oft gewürfelt wird.“ Durch einen gesunden Lebensstil ließen sich von 100 Krebserkrankungen fast 40 verhindern. Nicht rauchen sei der größte Hebel in Eigenverantwortung, dazu kämen Bewegung, gesunde Ernährung ohne Alkohol und mentale Selbstfürsorge wie etwa ausreichend Schlaf. Zudem sei Prävention nicht nur Privatsache, schloss Neudecker. Auch die Politik sei gefragt: „Wir treffen gesunde Entscheidungen leichter in einer Umgebung, die uns das leicht macht.“



Ein weiterer Höhepunkt war die erste Verleihung des bundesweiten „Länger besser leben.“-Preises an die TSV Hannover-Burgdorf „Die Recken“. Der Verein wurde für sein Engagement gewürdigt, mit Präventionsprojekten ganze Schulklassen in Bewegung zu bringen. Damit rückte die Konferenz auch ein konkretes Beispiel dafür in den Mittelpunkt, wie Gesundheitsförderung Menschen in ihrem Alltag erreichen kann.



Zu den Kooperationspartnern:



Die BKK24 ist eine gesetzliche Krankenkasse. Sie steht für besondere Leistungsstärke: mit über 90 Extraleistungen und herausragend guten Angeboten etwa in den Bereichen Zahngesundheit und Osteopathie. Darüber hinaus überzeugt die bundesweit geöffnete Krankenkasse mit hoher Beratungskompetenz und optimaler Erreichbarkeit, online wie am Telefon. Service, Zufriedenheit und Nachhaltigkeit sind wichtige Werte. Ein starkes Bonusprogramm mit bis zu 160 Euro Rückzahlung pro Jahr nutzt ebenso Gesundheit wie Geldbeutel. Deutschlandweit einmalig ist die integrierte Initiative „Länger besser leben.“ zur Förderung von Gesundheitsbewusstsein und Lebenserwartung.

(lifePR) (