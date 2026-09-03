Online-Infotermin zum Studium Soziale Arbeit
Veranstaltungsankündigung
Im Rahmen der Veranstaltung geben die Bildungsberaterinnen und Bildungsberater der Hochschule einen Einblick in den Studiengang Soziale Arbeit und beantworten individuelle Fragen rund um das Studium. Interessierte erfahren unter anderem, welche Inhalte im Studium vermittelt werden, welche Zugangsvoraussetzungen erfüllt werden müssen und wie der Bewerbungsprozess abläuft. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmenden Informationen zum Studienverlauf sowie zu den kooperierenden Praxispartnern der HSW. Auch die Frage nach aktuell verfügbaren dualen Studienplätzen wird thematisiert.
Der Infotermin findet online über Microsoft Teams statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten. Interessierte können sich bis spätestens 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn über die Website der Hochschule Weserbergland unter www.hsw-hameln.de anmelden. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden den entsprechenden Zugangslink.
Für Rückfragen steht Annika Heß, Bildungsberaterin der Hochschule Weserbergland, telefonisch unter 05151 9559-44 oder per E-Mail an hess@hsw-hameln.de zur Verfügung.