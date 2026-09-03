Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1071838

Hochschule Weserbergland Am Stockhof 2 31785 Hameln, Deutschland http://www.hsw-hameln.de
Ansprechpartner:in Frau Roxana Rohde +49 5151 955922
Logo der Firma Hochschule Weserbergland

Nachhaltigkeit und Digitalisierung gemeinsam denken: Neuer HSW-Sammelband erschienen

Zweiter Band der „Edition Hochschule Weserbergland“ verbindet aktuelle Forschung mit Fragen aus der Unternehmenspraxis

(lifePR) (Hameln, )
Mit „Trends im Management von Nachhaltigkeit und Digitalisierung 2026“ ist der zweite Band der wissenschaftlichen Buchreihe „Edition Hochschule Weserbergland“ bei Springer Gabler erschienen. Herausgegeben von Prof. Dr. André von Zobeltitz und Prof. Dr. Timm Eichenberg, verbindet das Fachbuch Forschungsergebnisse von Lehrenden und Studierenden der Hochschule Weserbergland (HSW) mit aktuellen Fragestellungen aus der Unternehmenspraxis. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung gemeinsam für eine zukunftsorientierte Unternehmensentwicklung genutzt werden können.

Nachhaltigkeit und Digitalisierung verändern Unternehmen in vielen Bereichen grundlegend. Der neue Sammelband betrachtet deshalb beide Themen nicht isoliert. Er zeigt, wie Digitalisierungsaktivitäten nachhaltig gestaltet werden können und wie umgekehrt digitale Möglichkeiten dazu beitragen können, Nachhaltigkeitsziele in Unternehmen voranzubringen. Die Beiträge beleuchten dabei sowohl bereits erfolgreich eingesetzte Praktiken als auch Lösungsansätze für konkrete Herausforderungen aus der Unternehmenspraxis.

Inhaltlich gliedert sich das Buch in drei Schwerpunkte. Der erste Teil widmet sich der Nachhaltigkeit, der zweite der Digitalisierung. Im dritten Teil stehen die Wechselwirkungen zwischen beiden Themen im Mittelpunkt. Alle Beiträge sind einem oder mehreren der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, den Sustainable Development Goals (SDGs), zugeordnet und stellen so einen direkten Bezug zu den internationalen Nachhaltigkeitszielen her.

Das Themenspektrum reicht von Unternehmensnachfolge in kleinen und mittleren Unternehmen über erneuerbare Energien und strategische Nachhaltigkeitsziele bis zu digitalen Arbeitskontexten, Change-Management bei der Einführung Künstlicher Intelligenz und KI-Personas in der Produktentwicklung. Weitere Beiträge befassen sich unter anderem mit Low-Code-Plattformen sowie dem Einfluss generativer Künstlicher Intelligenz auf Nachhaltigkeit.

„Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind längst keine voneinander getrennten Handlungsfelder mehr. Für Unternehmen wird zunehmend entscheidend, beide Entwicklungen zusammenzudenken und ihre Wechselwirkungen zu verstehen“, sagt Prof. Dr. Timm Eichenberg „Mit dem neuen Band möchten wir aktuelle Fragestellungen aufgreifen und zeigen, wie wissenschaftliche Erkenntnisse konkrete Herausforderungen aus der Unternehmenspraxis adressieren können“, ergänzt Prof. Dr. André von Zobeltitz.

Der Sammelband richtet sich an Führungskräfte, Forschende und Studierende. „Trends im Management von Nachhaltigkeit und Digitalisierung 2026“ ist als E-Book und Softcover bei Springer Gabler erhältlich. Weitere Informationen zum Buch gibt es unter https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-73998-3.

Website Promotion

Website Promotion

Hochschule Weserbergland

Die Hochschule Weserbergland (HSW) ist eine staatlich anerkannte und vom Wissenschaftsrat akkreditierte private Fachhochschule in Trägerschaft eines gemeinnützigen Vereins. Sie bietet im niedersächsischen Hameln duale und berufsbegleitende Studiengänge in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Soziale Arbeit und General Management an. Das duale Studium kann optional digital absolviert werden. Im berufsbegleitenden Flex-Studium können Module einzeln absolviert und später für ein vollwertiges Studium anerkannt werden.

In enger Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen entwickelt und realisiert die HSW im Bereich Weiterbildung maßgeschneiderte Programme für Fach- und Führungskräfte. Darüber hinaus verfügt die Hochschule im Bereich Forschung und Entwicklung über ein Institut für Wissensmanagement, ein Interdisziplinäres Energieinstitut sowie das „Länger besser Leben.“-Institut. Alle drei Institute fördern den wertvollen Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

Mit dem zedita.digitalhub befindet sich am Hamelner Bahnhof der Transfer- und Innovationsknotenpunkt der HSW, ein Ort für neues Lernen und Arbeiten.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.