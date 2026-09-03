Nachhaltigkeit und Digitalisierung gemeinsam denken: Neuer HSW-Sammelband erschienen
Zweiter Band der „Edition Hochschule Weserbergland“ verbindet aktuelle Forschung mit Fragen aus der Unternehmenspraxis
Nachhaltigkeit und Digitalisierung verändern Unternehmen in vielen Bereichen grundlegend. Der neue Sammelband betrachtet deshalb beide Themen nicht isoliert. Er zeigt, wie Digitalisierungsaktivitäten nachhaltig gestaltet werden können und wie umgekehrt digitale Möglichkeiten dazu beitragen können, Nachhaltigkeitsziele in Unternehmen voranzubringen. Die Beiträge beleuchten dabei sowohl bereits erfolgreich eingesetzte Praktiken als auch Lösungsansätze für konkrete Herausforderungen aus der Unternehmenspraxis.
Inhaltlich gliedert sich das Buch in drei Schwerpunkte. Der erste Teil widmet sich der Nachhaltigkeit, der zweite der Digitalisierung. Im dritten Teil stehen die Wechselwirkungen zwischen beiden Themen im Mittelpunkt. Alle Beiträge sind einem oder mehreren der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, den Sustainable Development Goals (SDGs), zugeordnet und stellen so einen direkten Bezug zu den internationalen Nachhaltigkeitszielen her.
Das Themenspektrum reicht von Unternehmensnachfolge in kleinen und mittleren Unternehmen über erneuerbare Energien und strategische Nachhaltigkeitsziele bis zu digitalen Arbeitskontexten, Change-Management bei der Einführung Künstlicher Intelligenz und KI-Personas in der Produktentwicklung. Weitere Beiträge befassen sich unter anderem mit Low-Code-Plattformen sowie dem Einfluss generativer Künstlicher Intelligenz auf Nachhaltigkeit.
„Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind längst keine voneinander getrennten Handlungsfelder mehr. Für Unternehmen wird zunehmend entscheidend, beide Entwicklungen zusammenzudenken und ihre Wechselwirkungen zu verstehen“, sagt Prof. Dr. Timm Eichenberg „Mit dem neuen Band möchten wir aktuelle Fragestellungen aufgreifen und zeigen, wie wissenschaftliche Erkenntnisse konkrete Herausforderungen aus der Unternehmenspraxis adressieren können“, ergänzt Prof. Dr. André von Zobeltitz.
Der Sammelband richtet sich an Führungskräfte, Forschende und Studierende. „Trends im Management von Nachhaltigkeit und Digitalisierung 2026“ ist als E-Book und Softcover bei Springer Gabler erhältlich. Weitere Informationen zum Buch gibt es unter https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-73998-3.