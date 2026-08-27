Infotermin zum dualen Studium Wirtschaft
Für diese und ähnliche Fragen steht das Team der HSW während seines nächsten Infotermins zur Verfügung. Die heimische Hochschule lädt Studieninteressierte ein, sich über die drei dualen Bachelorstudiengänge in Betriebswirtschaftslehre (B. A.), Wirtschaftsinformatik (B. Sc.), und Wirtschaftsingenieurwesen (B. Eng.) zu informieren. So erfahren die Schülerinnen und Schüler in lockerer Atmosphäre mehr über die Inhalte und den Aufbau der einzelnen Studiengänge, die Zulassungsvoraussetzungen, das Bewerbungsverfahren sowie das studentische Leben in Hameln. Natürlich bleibt auch genügend Zeit für Fragen.
Termin:
Mittwoch, 2. September 2026 um 17:00 Uhr
Der Beratungsnachmittag findet in den Räumen der HSW statt. Um Anmeldung über die Homepage der HSW www.hsw-hameln.de wird bis mindestens 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn gebeten. Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenfrei.
Ansprechpartner für Interessierte ist Bildungsberater Martin Kreft unter der Telefonnummer 05151/9559-62 oder per E-Mail an kreft@hsw-hameln.de.