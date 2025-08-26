Hochschule Weserbergland begrüßt 136 neue duale Studierende
Einführungswoche in Hameln: Praxisnahe Ausbildung verbindet Theorie an der HSW mit Praxisphasen im Partnerunternehmen der Studierenden
Bereits Anfang August begann die erste Praxisphasen bei regionalen und überregionalen Partnerunternehmen. In dieser Woche nun steht die Studienatmosphäre an der HSW in Hameln im Fokus. Zum Start der Einführungswoche empfingen Prof. Dr. Tim Schröder, Dekan des Fachbereichs Wirtschaft, und Prof. Dr. Michael Städler, Dekan des Fachbereichs Informatik und Technik, die neuen Studierenden.
Während der Einführungswoche haben die Erstsemester Gelegenheit ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen sowie Dozierende näher kennenzulernen und die Hochschule sowie den Studienstandort Hameln zu erkunden und sich mit den organisatorischen Abläufen sowie den Anforderungen eines Bachelorstudiums vertraut zu machen. Der Verein Studierende, Alumni, Freunde und Förderer der Hochschule Weserbergland e.V. (StAFF) hat ein abwechslungsreiches Programm für die Einführungswoche vorbereitet – darunter eine Stadtrallye, ein Flunkyball-Turnier an der Weser und ein gemeinsames Barbecue.
Nach der Einführungswoche kehren die dualen Studienanfänger in ihre Ausbildungsbetriebe zurück. Die offizielle Vorlesungszeit an der HSW beginnt dann Anfang Oktober.
Mit Blick auf das kommende Studienjahr startet gleichzeitig die Bewerbungsphase für den dualen Studienstart im nächsten Jahr. Interessierte Schülerinnen und Schüler sollten sich frühzeitig bewerben. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Website der HSW unter: www.hsw-hameln.de. Zudem lädt die HSW am 23. September 2025 um 17:00 Uhr zu einem Beratungsnachmittag rund um das duale Studium ein.