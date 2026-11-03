Gesundheit fördern: Präventionskonferenz in Hameln verbindet Forschung und Alltag
„Länger besser leben.“-Institut von Hochschule Weserbergland und BKK24 feiert zehnjähriges Bestehen mit Fachbeiträgen zu Bewegung, Krebsprävention, Klimawandel und gesunder Arbeit
Unter dem Titel „10 Jahre ‚Länger besser leben.‘-Institut: Evidenz, Erlebnis und Entwicklung“ verbindet die Veranstaltung aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mit konkreten Fragen aus Alltag und Arbeitswelt. „Wissenschaftliche Erkenntnisse sind eine wichtige Grundlage für Prävention. Entscheidend ist aber auch, wie sie im Alltag und in der Arbeitswelt ankommen. Mit unserer Jubiläumskonferenz möchten wir zeigen, wo Gesundheitsförderung konkret ansetzen kann, und Menschen aus Wissenschaft und Praxis darüber ins Gespräch bringen“, sagt Prof. Dr. med. Peter Schulte, wissenschaftlicher Leiter des Instituts.
Das Programm beleuchtet unterschiedliche Ansätze der Gesundheitsförderung. Prof. Dr. Andreas Matzarakis erläutert den Umgang mit Hitze und anderen Klimaextremen. Prof. Dr. Bernhard Badura zeigt, welchen Beitrag betriebliches Gesundheitsmanagement zu einer nachhaltigen Unternehmensführung leisten kann.
Die Kardiologin Dr. Melanie Hümmelgen, bekannt aus dem NDR-Format „Die Bewegungs-Docs“, widmet sich der Frage, warum Bewegung Medizin ist und wie viel davon im Alltag benötigt wird. Die Wissenschaftsjournalistin und ZDF-Moderatorin Jasmina Neudecker spricht über zentrale Ansatzpunkte der Krebsprävention.
Durch das Programm führt Institutsleiter Prof. Dr. med. Peter Schulte. Zum Konferenztag gehört außerdem die Verleihung des „Länger besser leben.“-Preises 2026. Die Ärztekammer Niedersachsen hat die Konferenz als Fortbildungsveranstaltung mit fünf Fortbildungspunkten anerkannt.
Das gemeinsame Institut der HSW und der BKK24 beschäftigt sich mit Prävention und Gesundheitsförderung. Neben Bewegung, Ernährung, Rauchverzicht und einem höchstens geringen Alkoholkonsum berücksichtigt es psychisches Wohlbefinden und klimarelevantes Verhalten.
Weitere Informationen zum Programm stehen auf der Veranstaltungsseite unter www.hsw-hameln.de/lbl-konferenz zur Verfügung. Fragen beantwortet das Institut unter lbl@hsw-hameln.de.