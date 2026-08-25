Gemeinsam Zukunft sichern: Deutschlandstipendien an der HSW verliehen

Fünf Studierende der Hochschule Weserbergland (HSW) dürfen sich in diesem Jahr über ein Deutschlandstipendium freuen. Im Rahmen einer feierlichen Urkundenübergabe wurden die Stipendiatinnen und Stipendiaten für ihre herausragenden Studienleistungen sowie ihr gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet. Bereits zum vierzehnten Mal beteiligt sich die HSW an dem bundesweiten Förderprogramm.



Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte HSW-Vizepräsident Karsten Lillje die anwesenden Studierenden sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Förderunternehmen. Dabei hob er insbesondere die Bedeutung des Engagements der beteiligten Förderer hervor:



„Das Deutschlandstipendium zeigt eindrucksvoll, wie erfolgreich die Zusammenarbeit von Hochschule, Wirtschaft und Gesellschaft funktionieren kann. Gemeinsam schaffen wir Perspektiven für engagierte junge Menschen und investieren gezielt in die Fach- und Führungskräfte von morgen“.



Die fünf Stipendiatinnen und Stipendiaten stammen aus den dualen Studiengängen Wirtschaftsinformatik und Betriebswirtschaftslehre. Drei der Geförderten absolvieren derzeit ein Studium der Wirtschaftsinformatik, zwei studieren Betriebswirtschaftslehre.



Das Deutschlandstipendium unterstützt leistungsstarke und engagierte Studierende für mindestens zwei Semester mit monatlich 300 Euro. Die Finanzierung erfolgt jeweils zur Hälfte durch den Bund sowie durch private Förderinnen und Förderer. Bei der Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten zählen nicht allein hervorragende Noten. Auch gesellschaftliches Engagement, persönliche Lebensumstände und besondere individuelle Leistungen werden berücksichtigt.



Neben der finanziellen Förderung bietet das Programm vor allem die Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen. So standen bei der Urkundenübergabe auch das persönliche Kennenlernen und der Austausch zwischen Stipendiatinnen, Stipendiaten und Förderern im Mittelpunkt. Damit trägt das Deutschlandstipendium dazu bei, Brücken zwischen Hochschule, Wirtschaft und gesellschaftlichem Engagement zu schlagen.



Die Förderung der diesjährigen Stipendiatinnen und Stipendiaten wird ermöglicht durch die NWDH Holding AG, die WAGO GmbH & Co. KG, die Heimatförderung der Sparkasse Hameln-Weserbergland, die Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH sowie die Steuerberatungsgesellschaft Sticher.



Unternehmen, die sich ebenfalls für die Förderung junger Talente engagieren möchten, können sich an die Koordinatorin des Deutschlandstipendiums an der HSW, Alice Wisseroth, wenden. Sie ist telefonisch unter 05151 9559-27 oder per E-Mail an wisseroth@hsw-hameln.de erreichbar.

(lifePR) (