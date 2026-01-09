Digitale Transformation trifft Nachhaltigkeit: Hochschule Weserbergland startet neue Buchreihe bei Springer Gabler
Erster Band zeigt, wie Unternehmen nachhaltige Entwicklung und Digitalisierung erfolgreich verbinden
Gesellschaft und Wirtschaft stehen angesichts technologischer Innovationen, wachsender ESG-Anforderungen sowie veränderter Stakeholder-Erwartungen vor tiefgreifenden Veränderungen. Vor diesem Hintergrund gliedert sich der Band in drei Themenfelder: nachhaltige Unternehmensführung, digitale Technologien im Management sowie die Wechselwirkungen zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die Beiträge zeigen, wie Unternehmen neue Instrumente wie Künstliche Intelligenz, digitale Reporting-Systeme oder innovative Kommunikationsplattformen gezielt einsetzen können, um nachhaltige Transformation voranzutreiben.
Herausgegeben wurde der Startband von den beiden HSW-Professoren Prof. Dr. Timm Eichenberg und Prof. Dr. André von Zobeltitz. „Die Beiträge machen deutlich, wie eng Digitalisierung und nachhaltige Unternehmensführung heute miteinander verbunden sind“, betont von Zobeltitz. „Unsere Autorinnen und Autoren verbinden fundierte Theorie mit echten Praxisbeispielen, von KI-basierten Managementansätzen über nachhaltige Innovationsförderung bis hin zu zukunftsfähigen Führungsmodellen.“ Eichenberg ergänzt: „Gerade diese Verbindung aus wissenschaftlicher Tiefe und praktischer Relevanz macht den Band zu einem wichtigen Impulsgeber für Unternehmen und Hochschulen gleichermaßen.“
Die neue Reihe knüpft an die fünf Bände umfassende Vorläuferreihe an, die unter anderem die Ergebnisse des BMBF-geförderten Forschungsprojekts „Open IT“ dokumentierte. Der Wechsel zu Springer Gabler stärkt nun die fachliche Reichweite und Sichtbarkeit der HSW-Forschung. „Trends im Management von Nachhaltigkeit und Digitalisierung 2025“ umfasst 346 Seiten und ist ab sofort online, im Buchhandel und in Bibliotheken – auch als E-Book – erhältlich. Für 2026 sind bereits zwei weitere Bände aus dem Kollegium der HSW in Planung. Weitere Informationen stehen auf der Springer-Gabler-Website bereit: https://link.springer.com/book/9783662720035.
Die HSW beherbergt die Fachbereiche Wirtschaft sowie Informatik und Technik und bietet sowohl duale als auch berufsbegleitende Studiengänge an, die ein tiefgreifendes Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge vermitteln. Dabei setzt die Hochschule gezielt Schwerpunkte auf Nachhaltigkeit, New Work sowie die Digitalisierung der Arbeitswelt. Die neue Buchreihe ist ein weiterer Baustein, um die Expertise der Hochschule sichtbar zu machen und Impulse für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zu geben.