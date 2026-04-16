Betriebliches Eingliederungsmanagement: Hochschule Weserbergland vermittelt zentrale Kompetenzen für den betrieblichen Alltag
Weiterbildung stärkt den sicheren Umgang mit Verfahren und Gesprächssituationen im Unternehmen
Das BEM ist gesetzlich verankert und greift, wenn Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen arbeitsunfähig sind. In diesen Fällen sind Arbeitgeber verpflichtet, gemeinsam mit den Betroffenen individuelle Lösungen zu entwickeln, um die Arbeitsfähigkeit zu erhalten, den Wiedereinstieg zu unterstützen und erneuten Ausfallzeiten vorzubeugen.
Hier setzt das Seminar der HSW an. Im Mittelpunkt stehen die rechtlichen Grundlagen sowie der strukturierte Ablauf eines BEM-Verfahrens. Darüber hinaus werden praxisnahe Ansätze für die Gesprächsführung und die Entwicklung geeigneter Maßnahmen vermittelt. Ein besonderer Fokus liegt auf der konkreten Umsetzung im betrieblichen Alltag. Die Teilnehmenden erfahren, wie Maßnahmen im Rahmen des BEM entwickelt und in bestehende Strukturen eingebettet werden können. Dabei geht es vor allem darum, Sicherheit im praktischen Vorgehen zu gewinnen.
Mit diesem Angebot unterstützt die HSW Unternehmen dabei, das BEM systematisch einzuordnen und im eigenen Kontext anzuwenden. So entsteht ein besseres Verständnis für Abläufe und Verantwortlichkeiten und damit eine sichere Grundlage für die betriebliche Praxis.
Anmeldungen sind bis zum 6. Mai 2026 über die Angebotswebseite der HSW unter bem.hsw-hameln.de oder direkt bei Larissa Hartmann möglich. Sie ist per E-Mail an hartmann@hsw-hameln.de oder telefonisch unter 05151 9559-61 erreichbar.