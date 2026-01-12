Kontakt
Beratungsnachmittag zum dualen Studium Soziale Arbeit

Veranstaltungsankündigung

Sie interessieren sich für den neuen dualen Studiengang Soziale Arbeit an der Hochschule Weserbergland? Dann laden wir Sie herzlich zu unserem nächsten Infotermin ein.

Was erwartet Sie?

An diesem Nachmittag stehen Ihnen unsere Bildungsberater zur Verfügung und beantworten unter anderem folgende Fragen:
  • Welche Inhalte vermittelt der Studiengang Soziale Arbeit?
  • Welche Zugangsvoraussetzungen muss ich erfüllen?
  • Wie und wann bewerbe ich mich für einen dualen Studienplatz?
  • Welche Unternehmen kooperieren mit der HSW – und gibt es noch freie Plätze?
Termin:
Dienstag, 20. Januar 2026 um 17:00 Uhr

Teilnahme und Anmeldung

Die Teilnahme ist kostenfrei und unverbindlich. Die Veranstaltung findet per Microsoft Teams statt. Damit wir besser planen können, bitten wir um Ihre Voranmeldung bis spätestens 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn über die Website der HSW www.hswhameln.de. Sie erhalten von uns dann den entsprechenden Zugangslink.

Ansprechpartnerin für Interessierte ist Bildungsberaterin Annika Heß unter der Telefonnummer 05151/9559-44 oder per E-Mail an hess@hsw-hameln.de.

Hochschule Weserbergland

Die Hochschule Weserbergland (HSW) ist eine staatlich anerkannte und vom Wissenschaftsrat akkreditierte private Fachhochschule in Trägerschaft eines gemeinnützigen Vereins. Sie bietet im niedersächsischen Hameln duale und berufsbegleitende Studiengänge in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Soziale Arbeit und General Management an. Das duale Studium kann optional digital absolviert werden. Im berufsbegleitenden Flex-Studium können Module einzeln absolviert und später für ein vollwertiges Studium anerkannt werden.

In enger Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen entwickelt und realisiert die HSW im Bereich Weiterbildung maßgeschneiderte Programme für Fach- und Führungskräfte. Darüber hinaus verfügt die Hochschule im Bereich Forschung und Entwicklung über ein Institut für Wissensmanagement, ein Interdisziplinäres Energieinstitut sowie das „Länger besser Leben.“-Institut. Alle drei Institute fördern den wertvollen Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

Mit dem zedita.digitalhub befindet sich am Hamelner Bahnhof der Transfer- und Innovationsknotenpunkt der HSW, ein Ort für neues Lernen und Arbeiten.

