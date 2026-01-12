Beratungsnachmittag zum dualen Studium Soziale Arbeit

Was erwartet Sie?
An diesem Nachmittag stehen Ihnen unsere Bildungsberater zur Verfügung und beantworten unter anderem folgende Fragen:
- Welche Inhalte vermittelt der Studiengang Soziale Arbeit?
- Welche Zugangsvoraussetzungen muss ich erfüllen?
- Wie und wann bewerbe ich mich für einen dualen Studienplatz?
- Welche Unternehmen kooperieren mit der HSW – und gibt es noch freie Plätze?
Dienstag, 20. Januar 2026 um 17:00 Uhr
Teilnahme und Anmeldung
Die Teilnahme ist kostenfrei und unverbindlich. Die Veranstaltung findet per Microsoft Teams statt. Damit wir besser planen können, bitten wir um Ihre Voranmeldung bis spätestens 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn über die Website der HSW www.hswhameln.de. Sie erhalten von uns dann den entsprechenden Zugangslink.
Ansprechpartnerin für Interessierte ist Bildungsberaterin Annika Heß unter der Telefonnummer 05151/9559-44 oder per E-Mail an hess@hsw-hameln.de.