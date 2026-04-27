Zukunft studieren: Hochschule Osnabrück startet Bewerbungsphase für das Wintersemester 2026/27
Über 3.700 Studienplätze, zahlreiche zulassungsfreie Studiengänge und neue MINT-Angebote mit Orientierungsphase bieten vielfältige Chancen für Studieninteressierte.
Die Vorlesungen des Wintersemester 2026/27 beginnen am 21. September 2026. Informationen rund um die Studiengänge und das Bewerbungsportal finden sich unter www.hs-osnabrueck.de/bewerbung.
Neue MINT-Studiengänge mit Orientierungsphase erleichtern den Studieneinstieg
Vielfältig, offen und zukunftsorientiert – Zum Wintersemester gehen gleich zwei neue Studiengänge mit innovativem Konzept an den Start: Die achtsemestrigen Bachelorstudiengänge „Informatik“ und „Ingenieurwissenschaften“ beinhalten eine Orientierungsphase, um den Studieneinstieg zu vereinfachen. Die Studieneingangsphase ermöglicht es den Studierenden, sich im ersten Studienjahr auszuprobieren, das Studium, Campusleben sowie verschiedene Fachrichtungen kennenzulernen und eventuell fehlende Deutschkenntnisse nachzuholen.
Anschließend entscheiden sich Studierende fundiert für die konkrete Studienrichtung, die zu ihnen passt und ihren Interessen entspricht. Im Bachelorstudiengang „Informatik“ sind das die Richtungen Wirtschaftsinformatik, Medieninformatik oder Technische Informatik. Für diejenigen, die die Technologien von morgen gestalten möchten, stehen im Studiengang „Ingenieurwissenschaften“ die Studienrichtungen Mechatronik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik, Dentaltechnologie, Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik oder Nachhaltige Materialtechnologie und Produktentwicklung zur Auswahl.
Nach dem Bachelorstudium bietet die Hochschule Osnabrück auch passende Masterstudiengänge an. Außerdem stehen Absolvent*innen Karrierewege in verschiedensten Branchen mit sehr guten Berufsperspektiven offen. Die beiden neuen Studiengänge richten sich an deutsche wie auch internationale Studieninteressierte.
Gut informiert ins Studium: Veranstaltungen und persönliche Beratung
Im Laufe der Bewerbungsphase finden an der Hochschule Osnabrück zahlreiche Informationsveranstaltungen statt, um Studieninteressierte bei der Studienorientierung zu unterstützen. Am 28. Mai lädt die Fakultät Management, Kultur und Technik zum Studieninformationstag nach Lingen ein. Die Fakultäten Ingenieurwissenschaften und Informatik sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften geben am 04. Juni beim CampusCheck am Campus Westerberg Einblicke in ihr Studienangebot und die Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur präsentiert am 17. Juni beim Fakultätsinformationstag am Campus Haste ihre Studiengänge. Für Interessierte an Masterstudiengängen bietet die Hochschule Osnabrück am 18. Juni Informationsmöglichkeiten zu allen Masterstudiengängen bei der Mastermesse.
Zusätzlich zu den Informationsveranstaltungen der Hochschule bietet die Zentrale Studienberatung (ZSB) verschiedene Beratungsangeboten, die unter www.zsb-os.de zu finden sind. Außerdem ist der ServiceDesk der Hochschule Osnabrück per E-Mail an servicedesk@hs-osnabrueck.de oder telefonisch unter 0541 969-7100 zu Fragen zum Bewerbungsverfahren und Zulassungsvoraussetzungen erreichbar.
Weitere Informationen:
ServiceDesk der Hochschule Osnabrück
Telefon: 0541 969-7100
E-Mail: servicedesk@hs-osnabrueck.de