Willkommen und Abschied an der Hochschule Osnabrück

Insgesamt begrüßt die Hochschule zehn neue Professor*innen und sechs Verwalter*innen einer Professur, die ihre Arbeit im Laufe des Sommersemesters aufgenommen haben oder dies nun passend zu Beginn des Wintersemesters tun werden. Diese Verstärkung bereichert nicht nur Lehre, Forschung und Transfer, sondern unterstreicht zugleich die zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Hochschule. „Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen bringen wertvolle Expertise und neue Perspektiven mit. Mit ihren profilprägenden Fachgebieten stärken sie unsere Hochschule in wichtigen Zukunftsfeldern. Ihr Eigenengagement und ihre Kreativität sowie die Motivation der Studierenden sind die Zutaten für eine erfolgreiche Hochschule“, so Hochschulpräsident Prof. Dr. Alexander Schmehmann.



Zuwachs an allen Fakultäten



Die Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur darf sich über zwei neue Kolleginnen freuen: Prof. Dr.-Ing. Nina Altensell startet als Professorin für „Wasserwirtschaft und Wasserbau“ und Prof. Dr. Linda Kleemann wird auf die Professur „Governance in Global Land Use Transformation“ berufen.



An der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik besetzt Prof. Dr. Wolf-Georg Klöckner seit dem Sommersemester die Professur „Chemie- und Umwelttechnik“. Mathias Heiker wird zudem von nun an die Professur „Innovative Energiesysteme“ verwalten.



Die Fakultät Management, Kultur und Technik hat ebenfalls bereits im März Verstärkung erhalten: Prof. Dr. Janis Brinkmann wurde als Professor für „Digitale und interaktive Medien“ und Prof. Dr. Ninette Florschütz als Professorin für „Strategische Kommunikation“ ernannt. Mit Start zum September nehmen zudem Prof. Dr. Christoph Lutz-Scheurle, „Theaterpädagogische Praxisfelder“, und Prof. Dr. Julius Schnieders, „Angewandte Mathematik, insbesondere quantitative Methoden“, ihre Tätigkeiten an der Fakultät auf.



Den größten Zuwachs verzeichnet die Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Bereits gestartet sind Prof. Dr. Eva-Gabriele Brauer mit der Denomination „Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt sozialräumliche Kinder- und Jugendhilfe“ sowie Prof. Dr. Alexander Golland mit der Denomination „Recht der Informationsgesellschaft, insbesondere gewerblicher Rechtsschutz und Datenschutz“. Prof. Dr. Anne Fahsold wird nun die Professur „Pflegewissenschaft / Nursing Science“ antreten.



Darüber hinaus freut sich die Fakultät seit März über fünf neue Verwalterinnen einer Professur. Die Denomination „Methoden und Konzepte der Sozialen Arbeit“ verwalten Dr. Stefanie Albus und Dr. Anne-Christin Kunstleben, die Professur für „Business Data Science“ Dr. Sarah Eggleston und den Bereich „Soziale Arbeit im Kontext gesellschaftlicher Diversität“ Dr. Sandra Holtgreve sowie Dr. Araththy Logeswaran. „Für mich ist es etwas ganz Besonderes, die Verwaltungsprofessur anzutreten, weil ich an der Hochschule Osnabrück auch meinen Master in ‚Soziale Arbeit: Lokale Gestaltung sozialer Teilhabe‘ absolviert habe“, freut sich Logeswaran über die Rückkehr an die Hochschule.



Verabschiedung in den Ruhestand



Neben der Begrüßung neuer Kolleg*innen verabschiedet die Hochschule Osnabrück auch acht verdienstvolle Professor*innen in den Ruhestand:

Prof. Dr. Werner Dierend und Prof. Dr. Dr.-Ing. Jens Seedorf von der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur verabschieden sich nach ihrer Tätigkeit als Professor für „Obstbau und Obstverwertung“ sowie als Professor für „Tierhygiene und Lebensmittelsicherheit“. An der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik gehen Prof. Dr. Norbert Emeis, „Bauelemente der Elektronik, Mikrosystemtechnik“, und Prof. Dr. Christoph Hermann Richter, „Mechanik und Konstruktion“, in den Ruhestand. An der Fakultät Management, Kultur und Technik heißt es Abschied nehmen von Prof. Dr. Margareta Bloom-Schinnerl, Professorin für „Medien und Journalismus“ sowie Prof. Dr. Reinhold Fuhrberg, Professor für „Kommunikationsmanagement“. Auch die Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften verabschiedet zwei langjährige Kollegen: Prof. Dr. Harald Trabold lehrte im Bereich „Volkswirtschaftslehre“ und Prof Dr. Herman Josef Maria von Piekartz im Bereich „Physiotherapie“.

(lifePR) (