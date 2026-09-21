Willkommen an Bord: Hochschule Osnabrück begrüßt rund 3.100 neue Erstsemester

Viele neue Gesichter, ein gemeinsamer Grund zu feiern: Für die fast 3.100 Erstsemester an der Hochschule Osnabrück beginnt mit dem Wintersemester ein besonderer Lebensabschnitt. Bei der traditionellen Begrüßungsfeier in der OsnabrückHalle hieß die Hochschule ihre 2.480 neuen Studierenden an den Osnabrücker Standorten willkommen und gab ihnen zugleich einen ersten Vorgeschmack auf das, was sie in den kommenden Jahren erwartet: neue Perspektiven, persönliche Begegnungen und ein vielfältiges Leben rund ums Studium.



An den Osnabrücker Standorten starten die neuen Studierenden in den Fakultäten Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur, Ingenieurwissenschaften und Informatik, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie am Institut für Musik. Auch an der Fakultät Management, Kultur und Technik am Campus Lingen beginnt für 610 Studierende ein neues Kapitel.



„Sie müssen heute noch nicht wissen, wohin Ihr Weg genau führen wird.“



Den offiziellen Auftakt übernahm Hochschulpräsident Prof. Dr. Alexander Schmehmann. Für ihn war die Begrüßung zugleich eine Gelegenheit, den Studienanfänger*innen die vielleicht wichtigste Botschaft für ihren Start mitzugeben: Sie müssen nicht schon am ersten Tag alle Antworten kennen. „Heute möchte ich Ihnen vor allem eines mitgeben: Geben Sie sich selbst die Zeit, hier anzukommen. Sie müssen heute noch nicht wissen, wohin Ihr Weg genau führen wird. Die Hochschule Osnabrück bietet Ihnen viele Möglichkeiten sich auszuprobieren, neue Interessen zu entdecken und Ihren eigenen Weg zu finden. Nutzen Sie diese Möglichkeiten – und vertrauen Sie darauf, dass sich vieles im Laufe Ihres Studiums ergeben wird“, betont Schmehmann.



Dass zum Start ins Studium mehr gehört als Seminarraum und Stundenplan, machte Oberbürgermeisterin Katharina Pötter deutlich. Sie begrüßte die neuen Studierenden auch im Namen der Stadt Osnabrück und lud sie dazu ein, die Stadt zu ihrem neuen Zuhause auf Zeit oder vielleicht sogar darüber hinaus zu machen: „Was für ein toller neuer Lebensabschnitt vor Ihnen liegt. Ein Abschnitt, der vermutlich zu den schönsten Ihres Lebens gehören wird. Sie dürfen sich auf die kommenden Jahre freuen.“



Das Studierendenwerk Osnabrück, vertreten durch Geschäftsführer Stefan Kobilke, rundete den offiziellen Begrüßungsteil ab.



Was das Studierendenleben noch bereithält



Wie das Leben an der Hochschule tatsächlich aussieht, erfuhren die Erstsemester anschließend aus erster Hand. Vertreter*innen des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA), der Fachschaften und weitere Studierende berichteten aus dem Hochschulalltag und zeigten, welche Möglichkeiten sich neben dem eigentlichen Studium eröffnen. Engagement in der studentischen Selbstverwaltung, Aktivitäten auf dem Campus und gemeinsame Unternehmungen gehören ebenso zum Studierendenleben wie Seminare, Projekte und Prüfungen. In einer Liveschalte aus den USA gaben die Studierenden Thorge Zeiser und Vivien Helfenden den Erstsemestern einen exklusiven Einblick in die Möglichkeiten, bereits während des Studiums internationale Erfahrungen zu sammeln. Wie groß die Lust auf den neuen Lebensabschnitt ist, zeigte sich auch bei den neuen Erstsemestern selbst. Juliane, die fortan Hebammenwissenschaft studiert, blickt mit Vorfreude auf die kommenden Monate: „Ich freue mich am meisten darauf neue Leute kennenzulernen, mich selber als Mensch weiterzuentwickeln und einfach das Studium zu genießen und viele neue Erfahrungen zu sammeln.“



Orientierung, Austausch und Musik zum Auftakt



Neben dem offiziellen Programm konnten die neuen Studierenden die Hochschule und ihre zahlreichen Angebote ganz unmittelbar kennenlernen. Beim Info-Markt präsentierten sich fast 50 Stände mit Informationen rund um Studium, Engagement, Beratung und Freizeit. Hochschulische Einrichtungen und studiennahe Institutionen aus Osnabrück standen für Fragen zur Verfügung und boten damit reichlich Gelegenheit, sich für die kommenden Wochen Orientierung zu verschaffen. Für die musikalische Begleitung der Begrüßungsfeier sorgte die Band Lyn Bee. Durch das Programm führte Benjamin Häring vom Institut für Theaterpädagogik.

(lifePR) (