Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1078595

Hochschule Osnabrück Albrechtstraße. 30 49076 Osnabrück, Deutschland https://www.hs-osnabrueck.de
Ansprechpartner:in Frau Justine Prüne +49 541 9692175
Logo der Firma Hochschule Osnabrück

Wenn Krebs den Alltag verändert: Hochschule Osnabrück sucht Teilnehmende für Studie

(lifePR) (Osnabrück, )
Die Hochschule untersucht, wie Menschen mit Krebs ihren Alltag gestalten, um die Versorgung langfristig zu verbessern. Teilnahme per Fragebogen, Interview oder Tagebuch möglich. 

In Deutschland erkranken laut Zahlen des Robert Koch Instituts jedes Jahr rund 500.000 Menschen neu an Krebs. Insgesamt sind 4,5 Millionen von einer Krebserkrankung betroffen. Für eine Studie sucht die Hochschule Osnabrück Menschen, die mit Krebs leben und im Alltag auf Unterstützung angewiesen sind.

Mit dem Forschungsprojekt PoWEr - Pflegebedürftigkeit und onkologische Erkrankungen: Theoretische und methodische Weiterentwicklung zur Etablierung der Pflegeforschung in Deutschland untersucht die Hochschule wie Betroffene ihren Alltag gestalten und welche Bedarfe und Bedürfnisse während des Lebens entstehen. Denn eine Krebserkrankung verändert oft den gesamten Alltag, und Unterstützung im Haushalt oder im täglichen Leben wird notwendig.

Die Forschenden möchten mit dem Projekt  langfristig die pflegerische Versorgung von Menschen mit Krebs verbessern. PoWEr wird vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) mit rund 1 Million Euro gefördert.

Für eine Studie werden volljährige Menschen gesucht, die mit Krebs leben und im Alltag auf Unterstützung angewiesen sind. Die Teilnahme ist per Fragebogen (online, ca. 15 Minuten), in Form eines persönlichen Interviews (1–2 Stunden, vor Ort oder online) oder mit einem 14-tägigen Tagebuch möglich. Interessierte können sich an einer, zwei oder allen drei Befragungen beteiligen. Für die Teilnahme über ein Interview und/oder ein Tagebuch kann eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro gezahlt werden.

Weitere Informationen:
Weitere Informationen über das Projekt erhalten Sie per E-Mail (power@hs-osnabrueck.de) oder telefonisch (0541/969-3781).

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.