Wenn Krebs den Alltag verändert: Hochschule Osnabrück sucht Teilnehmende für Studie

Die Hochschule untersucht, wie Menschen mit Krebs ihren Alltag gestalten, um die Versorgung langfristig zu verbessern. Teilnahme per Fragebogen, Interview oder Tagebuch möglich.



In Deutschland erkranken laut Zahlen des Robert Koch Instituts jedes Jahr rund 500.000 Menschen neu an Krebs. Insgesamt sind 4,5 Millionen von einer Krebserkrankung betroffen. Für eine Studie sucht die Hochschule Osnabrück Menschen, die mit Krebs leben und im Alltag auf Unterstützung angewiesen sind.



Mit dem Forschungsprojekt PoWEr - Pflegebedürftigkeit und onkologische Erkrankungen: Theoretische und methodische Weiterentwicklung zur Etablierung der Pflegeforschung in Deutschland untersucht die Hochschule wie Betroffene ihren Alltag gestalten und welche Bedarfe und Bedürfnisse während des Lebens entstehen. Denn eine Krebserkrankung verändert oft den gesamten Alltag, und Unterstützung im Haushalt oder im täglichen Leben wird notwendig.



Die Forschenden möchten mit dem Projekt langfristig die pflegerische Versorgung von Menschen mit Krebs verbessern. PoWEr wird vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) mit rund 1 Million Euro gefördert.



Für eine Studie werden volljährige Menschen gesucht, die mit Krebs leben und im Alltag auf Unterstützung angewiesen sind. Die Teilnahme ist per Fragebogen (online, ca. 15 Minuten), in Form eines persönlichen Interviews (1–2 Stunden, vor Ort oder online) oder mit einem 14-tägigen Tagebuch möglich. Interessierte können sich an einer, zwei oder allen drei Befragungen beteiligen. Für die Teilnahme über ein Interview und/oder ein Tagebuch kann eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro gezahlt werden.



Weitere Informationen:

Weitere Informationen über das Projekt erhalten Sie per E-Mail (power@hs-osnabrueck.de) oder telefonisch (0541/969-3781).

(lifePR) (