Einmal selbst im Hörsaal sitzen, Studieninhalte hautnah erleben und mit Studierenden und Lehrenden über ihren Hochschulalltag sprechen: Beim Hochschulinfotag 2026 der Osnabrücker Hochschulen stand alles im Zeichen der Zukunftsplanung. Statt sich nur durch Studiengangslisten zu klicken, konnten Studieninteressierte die Hochschule Osnabrück sowie Universität Osnabrück aus nächster Nähe erleben. An den Standorten Westerberg, Caprivi und Innenstadt nutzten zahlreiche neugierige Besucherinnen und Besucher aus der Region die Gelegenheit, Campusluft zu schnuppern. Wertvolle Orientierungshilfe bei der Studienwahl boten mehr als 200 Vorträge und Vorlesungen zu Bachelorstudiengängen sowie drei Infomärkte. Besonders beliebt waren wie in den vergangenen Jahren die Infoveranstaltungen zu den Studiengängen Lehramt, Soziale Arbeit und (Wirtschafts-)Psychologie.



Hochschulinfotag als wichtiger Baustein der Studienorientierung



Die vielfältigen Angebote überzeugen: Line und Elisabeth sind von der IGS Eversburg zum Hochschulinfotag gekommen. Im Osnabrücker Schloss drehen sie am Infostand des Historischen Seminars der Universität am Glücksrad und heimsen prompt ein kleines Geschenk ein. „Lehramt könnten wir uns durchaus vorstellen“, sagen die beiden 18-Jährigen. Ein Vortrag über mentale Gesundheit, veranstaltet vom Studiengang Cognitive Science, liegt bereits hinter ihnen. „Und gleich geht es noch weiter zu einem Workshop in Bildhauerei“, erzählen sie. Auch Lena, die zu Besuch auf dem Infomarkt der Hochschule ist, fühlt sich gut abgeholt: „Mir gefällt vor allem, dass wir Einblicke in die verschiedenen Studiengänge erhalten und Ideen entwickeln, was wir nach dem Abitur studieren können.“



Dass der Hochschulinfotag weit mehr als eine Informationsveranstaltung ist, unterstreicht Christine Kammler, die gemeinsam mit dem Team der Zentralen Studienberatung von Universität Osnabrück und Hochschule Osnabrück jährlich den Hochschulinfotag organisiert: „Der Hochschulinfotag ist ein zentraler Baustein der Studienorientierung an den Osnabrücker Hochschulen und die Resonanz hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, Studienmöglichkeiten unmittelbar erlebbar zu machen. Der direkte Kontakt und authentische Einblicke in die Hochschulwelt helfen Schülerinnen und Schülern dabei, Unsicherheiten abzubauen und eine gute Entscheidung für ihren weiteren Bildungsweg zu treffen.“



Auch im kommenden Jahr wird der Hochschulinfotag bei der Studienorientierung unterstützen: Am 25. November 2027 erwarten Interessierte wieder zahlreiche Angebote vor Ort.

(lifePR) (