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Von Sozialer Arbeit bis Maschinenbau: Bewerbungsportal für das Sommersemester 2027 an der Hochschule Osnabrück geöffnet

Studieninteressierte können sich ab sofort für 17 Bachelor- und 12 Masterstudiengänge an der Hochschule Osnabrück bewerben.

(lifePR) (Osnabrück, )
Wer im kommenden Sommersemester ein Studium an der Hochschule Osnabrück aufnehmen möchte, kann sich ab sofort bewerben. Zum Start des Bewerbungszeitraums stehen Studieninteressierten mehr als 800 Studienplätze in 29 Studiengängen zur Verfügung. Das Studienangebot reicht von Maschinenbau und Soziale Arbeit bis hin zu Wirtschaftsrecht.

Für zulassungsbeschränkte Studiengänge gilt grundsätzlich eine Bewerbungsfrist bis zum 15. Januar 2027, sofern für einzelne Studiengänge keine anderen Fristen festgelegt sind. Für zulassungsfreie Studiengänge ist eine direkte Einschreibung möglich. Hier können Interessierte bis zum 01. März 2027 ohne Auswahlverfahren einen Studienplatz erhalten, sofern sie die jeweiligen Zugangsvoraussetzungen erfüllen. Eine frühzeitige Einschreibung lohnt sich: Bereits vor dem offiziellen Semesterbeginn finden erste Orientierungsangebote für Studienanfänger*innen statt.

Das Bewerbungsportal und eine Übersicht der Studiengänge, die im Sommersemester starten, sind unter www.hs-osnabrueck.de/bewerbung abrufbar. Das Semester beginnt am 08. März 2027.

Vielfältige Beratungsangebote vom Hochschulinfotag bis zum Studiengangsnavigator

Der Hochschulinfotag (HIT) am 19. November bietet Studieninteressierten die Gelegenheit, das Studienangebot der Osnabrücker Hochschulen kennenzulernen. Bei Infomärkten, Vorträgen und Führungen können Interessierte einen persönlichen Eindruck von der Hochschule gewinnen, Fragen stellen und sich über die verschiedenen Studienmöglichkeiten informieren. Weitere Informationen zum HIT gibt es auf www.zsb-os.de/hit-2026.

Bei der Wahl des passenden Studiengangs kann auch der Studiengangsnavigator unter www.hs-osnabrueck.de/was-soll-ich-studieren unterstützen oder die Zentrale Studienberatung (ZSB) mit persönlichen Beratungsangeboten, die unter www.zsb-os.de zu finden sind. Bei Fragen zur Bewerbung, zu Zulassungsvoraussetzungen oder zum Bewerbungsverfahren hilft außerdem der ServiceDesk der Hochschule weiter. Er ist per E-Mail unter servicedesk@hs-osnabrueck.de oder telefonisch unter 0541 969-7100 erreichbar.

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