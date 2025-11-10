Kontakt
Studium entdecken, Zukunft gestalten – Hochschulinfotag (HIT) in Osnabrück

Zwei Hochschulen, eine gemeinsame Möglichkeit zur Studienorientierung: Beim Hochschulinfotag (HIT) informieren Hochschule Osnabrück und Universität Osnabrück über Studienmöglichkeiten in Osnabrück und Lingen (Ems).

Ob die Frage nach einem Studium noch offen ist oder bereits konkrete Vorstellungen vorhanden sind – Beim Hochschulinfotag am 20. November erwarten Studieninteressierte viele Möglichkeiten, das passende Studium zu finden. Von 8.30 Uhr bis 15 Uhr dreht sich in über 200 Angeboten alles rund um Studiengänge, Campusse und Themen wie Bewerbung, Studienfinanzierung und Auslandssemester. Eine Voranmeldung ist für den HIT nicht notwendig. Interessierte können spontan vorbeikommen und sich Fragen zur Studienwahl beantworten lassen.

Vielfältiges Angebot der Osnabrücker Hochschulen

Universität und Hochschule bieten Infoveranstaltungen und Schnuppervorlesungen zu ihren vielfältigen Bachelorstudiengängen wie zum Beispiel Lehramt, Betriebswirtschaft und Soziale Arbeit an. In Überblicksvorträgen können Interessierte Einblicke erhalten in Themen wie Stipendien, Studierendenleben und Auslandsmöglichkeiten. Gleich auf drei Infomärkten (Schloss/Foyer, Campus Westerberg/SL-Gebäude, Campus Caprivi/CN-Gebäude) informieren verschiedene Service- und Beratungseinrichtungen rund um das Studium und beantworten studienrelevante Fragen. Außerdem eröffnen Labor- und Bibliotheksführungen die Möglichkeit, die Campusse der Osnabrücker Hochschulen kennenzulernen. Lehrer*innen, Mitarbeitende von Bildungseinrichtungen und Berater*innen für akademische Berufe sind zum Multiplikator*innen-Café im StudiOS (Innenstadt/Gebäude 19) eingeladen. Hier haben sie die Möglichkeit, sich rund um das Thema Studienorientierung auszutauschen.

Zwischen den drei Standorten (Caprivi, Westerberg und Innenstadt) pendeln kostenlose Shuttlebusse. Im Vorfeld zum HIT wurden bereits rund 1200 Schulen aus der Region eingeladen – aber auch weitere Interessierte sind willkommen. Einblicke in das Programm des HITs, den Christine Kammler und das Team der Zentralen Studienberatung der Universität Osnabrück und Hochschule Osnabrück jährlich organisieren, finden sich unter: https://www.zsb-os.de/....

