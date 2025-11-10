Studium entdecken, Zukunft gestalten – Hochschulinfotag (HIT) in Osnabrück
Zwei Hochschulen, eine gemeinsame Möglichkeit zur Studienorientierung: Beim Hochschulinfotag (HIT) informieren Hochschule Osnabrück und Universität Osnabrück über Studienmöglichkeiten in Osnabrück und Lingen (Ems).
Vielfältiges Angebot der Osnabrücker Hochschulen
Universität und Hochschule bieten Infoveranstaltungen und Schnuppervorlesungen zu ihren vielfältigen Bachelorstudiengängen wie zum Beispiel Lehramt, Betriebswirtschaft und Soziale Arbeit an. In Überblicksvorträgen können Interessierte Einblicke erhalten in Themen wie Stipendien, Studierendenleben und Auslandsmöglichkeiten. Gleich auf drei Infomärkten (Schloss/Foyer, Campus Westerberg/SL-Gebäude, Campus Caprivi/CN-Gebäude) informieren verschiedene Service- und Beratungseinrichtungen rund um das Studium und beantworten studienrelevante Fragen. Außerdem eröffnen Labor- und Bibliotheksführungen die Möglichkeit, die Campusse der Osnabrücker Hochschulen kennenzulernen. Lehrer*innen, Mitarbeitende von Bildungseinrichtungen und Berater*innen für akademische Berufe sind zum Multiplikator*innen-Café im StudiOS (Innenstadt/Gebäude 19) eingeladen. Hier haben sie die Möglichkeit, sich rund um das Thema Studienorientierung auszutauschen.
Zwischen den drei Standorten (Caprivi, Westerberg und Innenstadt) pendeln kostenlose Shuttlebusse. Im Vorfeld zum HIT wurden bereits rund 1200 Schulen aus der Region eingeladen – aber auch weitere Interessierte sind willkommen. Einblicke in das Programm des HITs, den Christine Kammler und das Team der Zentralen Studienberatung der Universität Osnabrück und Hochschule Osnabrück jährlich organisieren, finden sich unter: https://www.zsb-os.de/....