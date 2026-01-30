Sechs neue Professor*innen nehmen ihre Arbeit an der Hochschule Osnabrück auf

„Die Herausforderungen von morgen lassen sich nur im Miteinander beantworten. Mit Ihrer Expertise bereichern Sie die Hochschule Osnabrück um wertvolle Perspektiven. Nutzen Sie den Austausch mit Ihren neuen Kolleginnen und Kollegen, um gemeinsam tragfähige Lösungen für komplexe Fragestellungen zu entwickeln und Studierende optimal auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten“, empfängt Prof. Dr. Kathrin Loer, Vizepräsidentin für Studium und Lehre, den Zuwachs im Kollegium. Insgesamt begrüßt die Hochschule sechs neue Professor*innen, die ihre Arbeit bereits aufgenommen haben oder dies in den nächsten Monaten tun werden. Verstärkung für Lehre, Forschung und Transfer gibt es an allen Fakultäten sowie am Institut für Musik.



Impulsgebende Professuren für die Weiterentwicklung der Hochschule





Passend zum Start des Sommersemesters wird Dr. Pia Münster zur Professorin für „Tierhaltung und Tiergesundheitsmanagement“ an der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur ernannt. Mit ihrer Expertise stärkt sie insbesondere die praxisnahe und zukunftsorientierte Ausrichtung der umwelt- und tierwohlorientierten Lehre und Forschung.



An der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik werden in den kommenden Monaten zwei neue Professoren ihre Tätigkeit aufnehmen:

Dr. Dr. Jörg Neunzehn wird ab Februar die Professur „Biomaterialien“ besetzen und kehrt damit als ehemaliger Student der Dentaltechnologie zurück an die Hochschule.

Ebenfalls in Vorbereitung auf seinen Dienstantritt ist PD Dr. Yves Jeanrenaud, der als Professor für „Gender und Diversity in Ingenieurwissenschaften und Informatik“ berufen wird. Die Professur ist sowohl an der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik als auch an der Fakultät Management, Kultur und Technik verortet und damit die erste Brückenprofessur an der Hochschule Osnabrück. „Ich fühle mich geehrt, erstmalig an gleich zwei Fakultäten eine Professur anzutreten. Ich sehe dies als Chance, die Themen Gender und Diversity nochmal breiter in die Hochschule zu streuen und freue mich auf das interdisziplinäre Zusammenarbeiten mit den Kolleg*innen“, so Jeanrenaud zu seiner Motivation für den Start an der Hochschule.



Bereits zu Beginn des Jahres wurden zwei Professorinnen an der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ernannt:

Prof. Dr. Sarah Lüttmann verstärkt die Fakultät als Professorin für „Öffentliches Recht, insbesondere Verwaltungsrecht“.

Mit Prof. Dr. Bronwen Ackermann wurde zudem eine Honorarprofessorin für „Performing Arts Physiotherapy“ bestellt – weltweit die erste Professur, die mit diesem Titel vergeben wurde und damit einen international einzigartigen Schwerpunkt setzt.



Auch das Institut für Musik verzeichnet Zuwachs: Ende des vergangenen Jahres wurde Prof. Torsten Haas zum Professor für „Pop-Bass“ ernannt und bereichert seither die Ausbildung unserer Studierenden im Bereich Popmusik und Musikerziehung.



Verabschiedung in den Ruhestand





Neben der Begrüßung neuer Kolleg*innen verabschiedet die Hochschule Osnabrück auch Prof. Dr. Bernhard Lang in den Ruhestand. Er war als Professor für „Digitale Multimediasysteme“ an der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik tätig und hat Lehre und Forschung über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt. Die Hochschule dankt ihm herzlich für sein Engagement und wünscht ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute.

