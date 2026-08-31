Informationsveranstaltungen für Studieninteressierte und Studierende
15. September 2026 bis 14. Oktober 2026
Donnerstag, 17.09.2026 | 16:00 Uhr | Das Niedersachsen-Technikum
Online-Infoveranstaltung für (Fach-)Abiturientinnen mit Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT)
Das Niedersachsen-Technikum lädt zu einer Informationsveranstaltung ein.
Für alle jungen Frauen, die ein Abitur oder ein Fachabitur abgeschlossen haben und nun auf der Suche nach einem spannenden MINT-Beruf sind, bietet das Niedersachsen-Technikum Orientierungshilfe. Sechs Monate lang können die Teilnehmerinnen in einem Unternehmen ein bezahltes Praktikum absolvieren und dabei testen, wo ihre MINT-Kompetenzen liegen. Parallel nehmen sie an Erstsemestervorlesungen an einer Hochschule teil.
Zur Teilnahme ist eine Anmeldung unter j.risse@hs-osnabrueck.de erforderlich.
Montag, 21.09.2026 | 16:00 Uhr | Studieren in Osnabrück und Lingen
Online-Vortrag und Fragerunde für Studieninteressierte
Die Zentrale Studienberatung der Hochschule und Universität Osnabrück informiert Studieninteressierte in einem Online-Vortrag über die Studienstandorte Osnabrück und Lingen. In einer Präsentation mit anschließender Fragerunde gibt die ZSB einen Überblick über Themen wie Studienangebote und Studienaufbau, Zugangsvoraussetzungen und Auswahlverfahren sowie Finanzierungs- und Recherchemöglichkeiten.
Zur Teilnahme ist eine Anmeldung unter info@zsb-os.de erforderlich.
Dienstag, 06.10.2026 | 16:00 Uhr | Fragerunde für internationale Studieninteressierte
Online-Beratung rund ums Studium
Die monatliche „Q&A Session for International Prospective Students“ wird von der Zentralen Studienberatung Osnabrück gemeinsam mit Expert*innen der Universität und Hochschule Osnabrück angeboten. Neben Basisinformationen zum deutschen Hochschulsystem und dem lokalen Studienangebot stehen die Fragen der Teilnehmenden im Mittelpunkt. Antworten gibt es auf Fragen zu Bewerbung und Zugangsvoraussetzungen sowie zum Fächerangebot, Studieneinstieg und Studienalltag. Die Veranstaltung findet in deutscher und englischer Sprache statt.
Zur Teilnahme ist eine Anmeldung unter info@zsb-os.de erforderlich.
Englische Version:
Tuesday, 06 October 2026| 16:00 | Q&A Session for International Prospective Students
Online counseling on all study-related matters
The monthly Q&A Session for International Prospective Students is offered by the Study Counseling Service Osnabrück in collaboration with experts from Osnabrück University and Osnabrück University of Applied Sciences. In addition to providing basic information on the German higher education system and the degree programs offered by these two universities, the session focuses on answering any questions the participants may have. Aspects addressed include the application process, access requirements and programs offered, as well as information on starting out at university and life as a student in Germany. The session is held in German and English.
To register for a session, please contact info@zsb-os.de.
Donnerstag, 08.10.2026 | 16:30 Uhr | Studieren mit Behinderung und chronischer Erkrankung
Thematischer Input und Fragerunde für Studieninteressierte und Studierende
Die Zentrale Studienberatung der Hochschule und Universität Osnabrück informiert Studieninteressierte und Studierende zum Studium mit Behinderung und chronischer Erkrankung. In einem kurzen Input werden die Rahmenbedingungen kurz erläutert, ebenso wie das Verfahren zum Antrag auf einen Nachteilsausgleich. In der anschließenden Fragerunde können Aspekte der Studienorganisation und der unterschiedlichen Unterstützungsmöglichkeiten angesprochen werden. Auch wird über die weiteren Anlaufstellen innerhalb und außerhalb von Universität und Hochschule informiert.
Zur Teilnahme ist eine Anmeldung unter info@zsb-os.de erforderlich.