Hochschule Osnabrück verlängert Bewerbungszeitraum für das Wintersemester 2025/26

Studieninteressierte können sich noch bis Mitte September für verschiedene Studiengänge an den Standorten Osnabrück und Lingen bewerben.

Ob Bachelor, Master oder Weiterbildung – für viele Studienangebote der Hochschule Osnabrück ist das Bewerbungsportal noch geöffnet. Darunter finden sich die Bachelorstudiengänge Allgemeiner Maschinenbau, Elektrotechnik, Landschaftsbau sowie Internationale Ökonomie und Nachhaltigkeit. Bei den Masterstudiengängen können Interessierte unter anderem noch aus Agrar- und Lebensmittelwirtschaft, Informatik, Management im Gesundheitswesen sowie Management und Technik wählen.

Bewerbungen an den Fakultäten Ingenieurwissenschaften und Informatik sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sind noch bis zum 15. September möglich. An den Fakultäten Agrarwissenschaften- und Landschaftsarchitektur sowie Management, Kultur und Technik in Lingen sind die Bewerbungsfristen bis zum 20. September verlängert. Das Wintersemester beginnt am 22. September 2025.

Eine Übersicht über die Studiengänge mit verlängerter Bewerbungsfrist findet sich auf www.hs-osnabrueck.de/....

Beratungsmöglichkeiten für Studieninteressierte

Bei Fragen zum Bewerbungsverfahren sowie Zulassungsvoraussetzungen hilft der ServiceDesk der Hochschule Osnabrück per Mail unter servicedesk@hs-osnabrueck.de oder telefonisch unter 0541 969-7100 weiter. Außerdem bietet die Zentrale Studienberatung Osnabrück verschiedene Beratungsangebote rund um die Studienwahl an, die unter www.zsb-os.de zu finden sind.

Weitere Informationen:
Service Desk der Hochschule Osnabrück
Telefon: 0541 969-7100
E-Mail: servicedesk@hs-osnabrueck.de

