Hochschule Osnabrück erreicht erneut den zweiten Platz im Ranking der recyclingpapierfreundlichsten Hochschulen Deutschlands
Papieratlas 2025: Hochschulen steigern Einsatz von Recyclingpapier mit dem Blauen Engel
Sowohl in der Verwaltung als auch in weiteren Bereichen setzt die Hochschule Osnabrück vollständig auf Blauer-Engel-Papier und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz. Allein im vergangenen Jahr führte der Einsatz von Recyclingpapier im Vergleich zu Frischfaserpapier zu einer Einsparung von rund 348.000 Litern Wasser und mehr als 78.000 Kilowattstunden Energie. Die eingesparte Wassermenge deckt den täglichen Bedarf von mehr als 2.800 Menschen, während die Energieeinsparung dem jährlichen Stromverbrauch von 22 Drei-Personen-Haushalten entspricht.
Marc Gebauer, Sprecher der IPR, betont: „Die Hochschule Osnabrück gehört zu den Vorreitern bei der nachhaltigen Papierbeschaffung. Durch Einsatz von Recyclingpapier mit dem Blauen Engel bewirkt die Hochschule konkrete ökologische Einspareffekte und setzt als Best-Practice-Beispiel wichtige Impulse für andere Hochschulen.“
„Ich freue mich sehr über die erneute Auszeichnung für unseren konsequenten Einsatz von Recyclingpapier. Für mich stellt diese Anerkennung auch eine Bestätigung der Einkaufsstrategie dar, mit der wir in den kommenden Jahren immer weiter nachhaltige Beschaffungsentscheidungen in den Fokus nehmen wollen“, betonte Sebastian Dorenkamp, Leiter des Bereiches Beschaffung und Vergabe an der Hochschule Osnabrück.
Auch Vizepräsidentin Professorin Dr. Susanne Düchting, zuständig für Nachhaltigkeit und Chancengleichheit an der HS OS, zeigte sich sehr erfreut bei der Preisverleihung: „Die Hochschule verfolgt in verschiedenen Handlungsfeldern die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung. Dabei nimmt der Betrieb eine zentrale Rolle ein. Die Auszeichnung verstehen wir als Auftrag, unserer institutionellen und gesellschaftlichen Verantwortung weiter gerecht zu werden.“
Seit 2008 dokumentiert der Papieratlas jährlich den Papierverbrauch und die Recyclingpapierquoten deutscher Städte, seit 2016 auch von Hochschulen und seit 2018 zusätzlich von Landkreisen. Zu den Kooperationspartnern zählen das Bundesumweltministerium, das Umweltbundesamt, der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der Deutsche Landkreistag sowie der Deutsche Hochschulverband. Im Jahr 2025 verzeichnet der Papieratlas sowohl gesteigerte Recyclingpapierquoten als auch eine neue Rekordbeteiligung: Insgesamt nahmen 260 Kommunen und Hochschulen teil.
Alle Ergebnisse stehen unter www.papieratlas.de zum Download zur Verfügung.