Führungswechsel in drei Dekanaten an der Hochschule Osnabrück

An der Hochschule Osnabrück starten zum 1. März in drei Fakultäten neue Leitungsteams. In der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur (AuL) wurde Professorin Dr. Karin Schnitker als neue Dekanin gewählt. Als Prodekan steht ihr Professor Dr. Cord Petermann zur Seite.



Auch an der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik (IuI) wird das Dekanat neu besetzt. Neuer Dekan ab 1. März ist hier Professor Dr. Karsten Morisse. Die Fakultät IuI setzt ebenfalls auf das Leitungsmodell mit Prodekanin. Dieses Amt hat künftig Professorin Dr. Svea Petersen inne.



Am Campus in Lingen an der Fakultät Management, Kultur und Technik (MKT) führt ab März Professorin Dr. Liane Haak das Dekanat. Hier steht die Entscheidung für das Amt Prodekanin oder Prodekan noch aus.



Nicht zur Wahl stand Professorin Dr. Andrea Braun v. Reinersdorff, die die Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WiSo) noch bis 2027 führt. Auch am Institut für Musik (IfM) hat Prof. Bernhard Wesenick die Institutsleitung bereits seit August 2024 inne.



Das neue Leitungsmodell der Hochschule Osnabrück sieht die Trennung der Ämter Vizepräsidentin oder Vizepräsident und Dekanin oder Dekan einer Fakultät vor. So gaben neben Präsident Professor Dr. Alexander Schmehmann auch die Vizepräsidenten Professor Dr. Bernd Lehmann und Professor Dr. Ingmar Ickerott ihre bisherigen Leitungsfunktionen in den Fakultäten ab.



Die nebenberuflichen Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten werden aus dem Kreis der Mitglieder der Hochschule für eine Amtszeit von vier Jahren bestellt. Die Amtszeit des Präsidenten beträgt sechs Jahre, die des hauptberuflichen Vizepräsidenten Dr. Lars Kulke ebenfalls sechs Jahre. Die Dekaninnen und Dekane sind für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt.



Zur Person: Dekanin Professorin Dr. Karin Schnitker

Als Bankkauffrau absolvierte Prof. Dr. Karin Schnitker ein Studium im Bereich Internationaler Agrarhandel. Anschließend promovierte sie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg mit Schwerpunkt Unternehmensführung/Strategieentwicklung und -bewertung. 15 Jahre war sie dann in verantwortungsvollen Fach- und Führungspositionen tätig, v.a. in der inter-/nationalen strategischen Unternehmensentwicklung, Betriebswirtschaft sowie im PR-Management v. a. in Unternehmen des Agrar- und Lebensmittelsektors, NGOs sowie inter-/nat. in Banken und 10 Jahre als nebenberufliche Beraterin. Im Jahr 2009 wurde sie Professorin für Unternehmensführung. Sie übernahm Leitungsfunktionen wie Sprecherin des Senats, Studiendekanin, Co-Projektleiterin des Startuplab@HS Osnabrück RISE, Leitung Reallabor für Innovation, Entrepreneurship und agile Führung und Co-Leitung im Transfer-Projekt Growth - Teilprojekt Open Innovation. Sie ist Mitglied oder leitet diverse Gremien zur Fördermittel-/-Darlehens-Vergabe in Institutionen und ist in Beiräten von Unternehmen.



Zur Person: Dekanin Professorin Dr. Liane Haak

Liane Haak studierte nach einer Ausbildung zur Industriekauffrau Wirtschaftswissenschaften an der Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg, mit den Studienschwerpunkten Rechnungswesen und Informatik und schloss dort auch ihre Promotion in der Informatik (Dr. rer. nat.) 2007 ab. Bis 2010 war Liane Haak als wissenschaftliche Projektleiterin der Wirtschaftsinformatik an der Carl von Ossietzky Universität und im OFFIS e.V. tätig und betreute nationale und internationale IT-Projekte, bevor sie sich mit einem EXIST-Gründungsstipendium 2010 im Mobile Health Business selbständig machte. Seit 2011 hat Haak die Professur für Wirtschaftsinformatik an der Fakultät Management, Kultur und Technik, am Campus Lingen inne und ist seitdem neben der aktiven Gremienarbeit in verschiedenen Leitungspositionen in Studium und Forschung, insbesondere im Wissenschaftstransfer, tätig.



Zur Person: Dekan Prof. Dr. Karsten Morisse

Karsten Morisse studierte Informatik an der Universität Paderborn. Von 1990 bis 1995 war er dort anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter und promovierte 1996 in Mathematik. Danach war er zwei Jahre im SAP-Umfeld als Berater tätig. Von 1998 bis 1999 leitete er eine Entwicklungsabteilung HW/SW-Technologieentwicklung im Bereich digitaler Medien. Von 1999 bis 2000 hatte Karsten Morisse eine Professur an der FH Trier im Fachgebiet Multimedia inne und wechselte 2000 nach Osnabrück auf die Professur Medieninformatik. Er war zwei Amtszeiten Mitglied im Senat der Hochschule und leitete zwölf Jahre das eLearning Competence Center. 2009 erhielt er gemeinsam mit Prof. Oliver Vornberger den Niedersächsischen Wissenschaftspreis.



Zur Person: Prodekanin Professorin Dr. Svea Petersen

Svea Petersen hatte von Februar 2015 bis August 2020 die Professur für Grundlagen Chemie und Klebstoffe an der Hochschule Osnabrück inne und ist seit September 2020 Professorin für Chemie und Oberflächenmodifikation polymerer Biomaterialien.



Zur Person: Prodekan Professor Dr. Cord Petermann

Cord Petermann hat seit Februar 2011 die Professur im Fachgebiet „Sozioökonomie der räumlichen Entwicklung“ an der Fakultät AuL der Hochschule Osnabrück inne.

(lifePR) (