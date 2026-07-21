Bewerbungsphase läuft: Freie Plätze in Studiengängen der Hochschule Osnabrück
Studieninteressierte können sich noch bis zum 01. September für Bachelor- und Masterstudiengänge in Osnabrück und Lingen bewerben. Für ausgewählte zulassungsbeschränkte Studiengänge wurde die Frist verläng
Vielfältige Beratungsangebote unterstützen bei der Studienwahl
Die Wahl des passenden Studiengangs wirft häufig viele Fragen auf – etwa zu Studieninhalten, Zulassungsvoraussetzungen oder dem Studienalltag. Erste Orientierung zur Studienwahl bietet der Studiengangsnavigator unter https://www.hs-osnabrueck.de/studium/studienangebot/was-soll-ich-studieren/. Fragen zum Bewerbungsprozess oder zu den Zulassungsvoraussetzungen beantwortet der ServiceDesk per E-Mail an servicedesk@hs-osnabrueck.de oder telefonisch unter 0541 969-7100. Darüber hinaus bietet die Zentrale Studienberatung Osnabrück ein breites Beratungsangebot rund um die Studienentscheidung an. Weitere Informationen sind unter www.zsb-os.de verfügbar.
Weitere Informationen:
ServiceDesk der Hochschule Osnabrück
Telefon: 0541 969-7100
E-Mail: servicedesk@hs-osnabrueck.de