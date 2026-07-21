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Bewerbungsphase läuft: Freie Plätze in Studiengängen der Hochschule Osnabrück

Studieninteressierte können sich noch bis zum 01. September für Bachelor- und Masterstudiengänge in Osnabrück und Lingen bewerben. Für ausgewählte zulassungsbeschränkte Studiengänge wurde die Frist verläng

(lifePR) (Osnabrück, )
Wer zum Wintersemester 2026/27 ein Studium aufnehmen möchte, hat an der Hochschule Osnabrück aktuell noch bis zum 01. September die Möglichkeit, sich für verschiedene Studiengänge zu bewerben. Freie Studienplätze stehen unter anderem in den Bachelorstudiengängen Landschaftsentwicklung, Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen sowie Internationale Ökonomie und Nachhaltigkeit zur Verfügung. Auch in Masterstudiengängen wie Informatik, Maschinenbau und Management und Technik werden weiterhin Bewerbungen entgegengenommen. Die Vorlesungen des Wintersemesters starten am 21. September 2026. Eine Übersicht aller Studiengänge, für die eine Bewerbung zum Wintersemester aktuell möglich ist, gibt es unter www.hs-osnabrueck.de/bewerbung.

Vielfältige Beratungsangebote unterstützen bei der Studienwahl

Die Wahl des passenden Studiengangs wirft häufig viele Fragen auf – etwa zu Studieninhalten, Zulassungsvoraussetzungen oder dem Studienalltag. Erste Orientierung zur Studienwahl bietet der Studiengangsnavigator unter https://www.hs-osnabrueck.de/studium/studienangebot/was-soll-ich-studieren/. Fragen zum Bewerbungsprozess oder zu den Zulassungsvoraussetzungen beantwortet der ServiceDesk per E-Mail an servicedesk@hs-osnabrueck.de oder telefonisch unter 0541 969-7100. Darüber hinaus bietet die Zentrale Studienberatung Osnabrück ein breites Beratungsangebot rund um die Studienentscheidung an. Weitere Informationen sind unter www.zsb-os.de verfügbar.

Weitere Informationen:
ServiceDesk der Hochschule Osnabrück
Telefon: 0541 969-7100
E-Mail: servicedesk@hs-osnabrueck.de

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