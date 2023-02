„Von der Moral des fairen Fouls“: Studium Generale-Programm der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen startet im März

Im Sommersemester 2023 wartet wieder ein vielfältiges „Studium Generale“-Programm auf Studierende und die interessierte Öffentlichkeit. Das Themenspektrum der Vortragsreihe reicht dabei von irdischen Utopien und Weltraumkolonien über den Wankelmotor und Ressourceneffizienz bis hin zum geheimen Leben im alten Rom oder einer empirischen Analyse der Flüchtlingskrise. Den Auftakt der Reihe im Sommersemester macht am 21.03.2023 die Vorlesung „Konsumkultur –Dr. Dirk Hohnsträter von der Stiftung Universität Hildesheim.Alle Studium Generale-Veranstaltungen der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen finden jeweils dienstags von 16.00 bis 17.30 Uhr statt – dieses Semester erneut als hybrides Format, d.h. in Präsenz mit begrenzter Teilnehmerzahl und als Online-Übertragung. Die von Prof. Dr. Dieter Thomaschewski vom Fachbereich Management, Controlling, HealthCare initiierte und organisierte Vorlesungsreihe unter dem Motto „Einblicke und Perspektiven“ ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen. Eine Anmeldung bei Annette Gramer per Mail an annette.gramer@hwg-lu.de ist aus organisatorischen Gründen erforderlich. Der Einwahl-Link für die Online-Teilnahme wird nach Anmeldung bekannt gegeben.Dr. Dirk Hohnsträter, Stiftung Universität HildesheimProf. Dr. Stefan Selke, Hochschule FurtwangenProf. Dr. Marcus Popplow, Karlsruher Institut für TechnologieProf. Dr. Mario Schmidt, Hochschule PforzheimProf. Dr. Gunter A. Pilz, Netzwerk Sport und PolitikFrauke Kempner, SRH FernhochschuleProf. Dr. Ernst Peter Fischer, Ruprecht-Karls Universität HeidelbergRonja Gerlach /Oliver Riedmüller, Nationaltheater MannheimProf. Dr. Michael Sommer, Carl von Ossietzky Universität OldenburgDr. Katrin Sommerfeld, ZEW Leibniz Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung