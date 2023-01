Traumberuf Hebamme: Online-Studieninfoveranstaltung zum dualen Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaft am 18.01.2023

Der Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen der HWG LU lädt alle Studieninteressierten herzlich zu einer Online-Infoveranstaltung zum dualen Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaft ein: am Mittwoch, dem 18.01.2023, von 16.00 bis 18.00 Uhr. In der Veranstaltung informiert Studiengangsleiterin Prof. Dr. Nina Knape über das duale Studienmodell, Studienverlauf, Studieninhalte, die Kooperationspartner aus der beruflichen Praxis und das Bewerbungsprozedere. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.Nächstmöglicher Studienbeginn für den dualen Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaft ist zum Wintersemester 2023/24; die Bewerbung um einen Studienplatz ist bis zum 21.05.2023 möglich.Nähere Information und Anmeldung zur Online-Infoveranstaltung über den Veranstaltungskalender der Hochschule: https://www.veranstaltungen.hwg-lu.de Die Veranstaltung findet in einem virtuellen Raum per Zoom statt. Den Link bekommen die Interessierten nach Anmeldung wenige Tage vor der Veranstaltung per E-Mail zugesandt.