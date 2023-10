Studium Generale-Programm der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen startet im Oktober

Im Wintersemester 2023/2024 wartet wieder ein vielfältiges „Studium Generale“-Programm auf Studierende und die interessierte Öffentlichkeit. Das Themenspektrum der Vortragsreihe reicht dabei von Meinungsfreiheit in Deutschland und Verschwörungstheorien über die Geschichte des Geldes als Geschichte der Inflation bis hin zu Meteoriteneinschlägen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Auch den Themen Wirtschaftsstandort Deutschland und Wohlstandssicherung widmen sich zwei Vorlesungseinheiten. Den Auftakt der Reihe im Wintersemester macht am Dienstag, 10.10.2023, der Vortrag „Informationen im Alltag –Prof. Dr. Matthias Ludwig von der Gothe Universität Frankfurt/Main.Alle Studium Generale-Veranstaltungen der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen finden jeweils dienstags von 16.00 bis 17.30 Uhr statt – dieses Semester erneut als hybrides Format, d.h. in Präsenz mit begrenzter Teilnehmerzahl und als Online-Übertragung. Die von Prof. Dr. Dieter Thomaschewski vom Fachbereich Management, Controlling, HealthCare initiierte und organisierte Vorlesungsreihe unter dem Motto „Einblicke und Perspektiven“ ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen. Eine Anmeldung bei Annette Gramer per Mail an annette.gramer@hwg-lu.de ist aus organisatorischen Gründen erforderlich. Der Einwahl-Link für die Online-Teilnahme wird nach Anmeldung bekannt gegeben.Prof. Dr. Matthias Ludwig, Goethe Universität Frankfurt a. MainProf. Dr. Hanno Beck, Hochschule PforzheimProf. Dr. Richard Traunmüller, Universität MannheimProf. Dr. Helga Kotthoff; Albert-Ludwigs-Universität FreiburgElmar May, Leiter Verfassungsschutz Rheinland-PfalzProf. D. Christian Rieck, Frankfurt University of Applied SciencesProf. Dr. Friedrich Heinemann, ZEW – Leibniz Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung MannheimHarald Christ, Christ & Company Consult GmbH BerlinProf. Dr. Stefan Hölzl, Ludwig-Maximilian-Universität MünchenProf. Dr. Ralf Jakobs, Klinikum Ludwigshafen