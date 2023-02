Neue Vizepräsidentin Prof. Dr. Nina Knape übernimmt zum 1. März das Ressort Studium, Lehre und Diversität

Zum 01. März 2023 startet Prof. Dr. Nina Knape in ihre erste Amtszeit als Vizepräsidentin der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU). Sie folgt damit auf Prof. Dr. Ellen Bareis, die das Amt die letzten vier Jahre bekleidete. Mit dem Amtsantritt von Nina Knape ändert sich auch der Zuschnitt ihres Ressorts: Zu Studium und Lehre kommt nun auch Diversität als Themenfeld hinzu.



Vizepräsidentin Prof. Dr. Nina Knape wurde im Dezember 2022 vom Senat der Hochschule mit großer Mehrheit gewählt. Zusammen mit der zweiten Vizepräsidentin, Prof. Dr. Edith Rüger-Muck, die bereits zum 01. Februar 2023 in ihre zweite Amtszeit startete, komplettiert Prof. Dr. Nina Knape nun gemeinsam mit Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller und Kanzlerin Carolin Nöhrbaß die Hochschulleitung der HWG LU. Die Amtszeit der Vizepräsidentinnen beträgt vier Jahre.



Prof. Dr. Nina Knape ist seit 2015 Professorin für Hebammenwissenschaft und Leiterin der Bachelorstudiengänge Hebammenwesen und Hebammenwissenschaft sowie Mitglied im Hochschulrat an der HWG LU. Die 47-jährige hat nach ihrer Berufszulassung als Hebamme, Pflege- und Gesundheitsmanagement an der Hochschule Osnabrück studiert. Ihr besonderes Interesse gilt der Versorgungsforschung. Gesundheitsökonomische Evaluationen für das geburtshilfliche Versorgungsmodell Hebammenkreißsaal und die Bedeutung von Betreuungsdichte und Arbeitsbelastung von Hebammen für die geburtshilfliche Versorgungsqualität stehen hierbei im Fokus. Ihre Promotion hat sie an der Universität Witten/Herdecke 2017 abgeschlossen. Prof. Dr. Nina Knape übernimmt zum 1. März 2023 das Amt der Vizepräsidentin für Studium, Lehre und Diversität.