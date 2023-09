Networking & Career Day zum Thema Nachhaltigkeit

Vorträge zu den Themen Nachhaltigkeit und Beruf (16:00 Uhr - 17:00 Uhr):

Networking-Session (17:00 Uhr - 18:30 Uhr):

Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) veranstaltet am Dienstag, dem 10. Oktober 2023, von 16.00 bis 18.30 Uhr erstmalig einen Networking & Career Day, der ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit steht. Mit Vorträgen, Networking-Gelegenheiten und einem nachhaltigen Bio-Regionalbuffet bietet das innovative Karriere-Event eine Plattform für den Austausch zwischen Studierenden/Berufseinsteigern und ausgewählten Unternehmen unter dem Fokus der Nachhaltigkeit. Die Veranstaltung, organisiert vom International Office der Hochschule, findet im Rahmen des EU-finanzierten Nachhaltigkeitsprojekts „Sustainable Horizons“ statt. Dieses Projekt vereint sechs europäische Hochschulen, die Projekte zur Steigerung der Nachhaltigkeit in den Bereichen Bildung, Gesellschaft und Forschung umsetzen.Der Networking & Career Day findet in der Aula der HWG LU, Ernst-Boehe-Straße 4, in 67059 Ludwigshafen (A-Geb., EG), statt und steht allen Interessierten offen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Der Networking & Career Day richtet sich insbesondere an Studierende und Berufseinsteiger. Die Agenda teilt sich in ein Vortragsprogramm und eine Networking-Session:Renommierte Lehrende der HWG LU und der Partneruniversitäten wie die Universidade do Algarve in Faro, Portugal, und die LAB University of Applied Sciences in Lahti, Finnland, bieten in ihren Impulsvorträgen Einblick in aktuelle Trends rund um Karriere und Nachhaltigkeit.In einer persönlichen Atmosphäre haben die Gäste anschließend die Möglichkeit, mit acht ausgewählten Unternehmen ins Gespräch zu gehen, darunter beispielsweise BASF, Bauhaus, oder Etengo. Hierbei steht der Austausch über Nachhaltigkeit und die Vermittlung von Jobs, Praktika, Werksstudentenstellen, Abschlussarbeiten und Traineeprogrammen im Fokus. Neben den beruflichen Perspektiven haben die Teilnehmenden auch die Möglichkeit, mit den beteiligten Unternehmen über Themen wie Fort- und Weiterbildung, Diversity Management, zukunftsfähige Geschäftsmodelle, ressourcenschonende Prozesstransformation, CO₂-Einsparungen sowie den Schutz und Erhalt natürlicher Ökosysteme und Biodiversität zu sprechen.Das Leitthema Nachhaltigkeit spiegelt sich auch beim abschließenden Get-together: Auf alle Teilnehmenden wartet als krönender Abschluss ein nachhaltiges Bio-Regionalbuffet, zubereitet von den Schülern der Ludwigshafener Georgens-Schule.