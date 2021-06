Kostenfreie Online-Workshops: Fachkräftesicherung in Krisenzeiten - Wie KMU trotz Krise den Fachkräftemangel aktiv angehen können

06.2021; 13:00 – 16:00 Uhr; Region Vulkaneifel

06.2021; 16:30 – 19:00 Uhr; Region Kusel

07.2021; 09:00 – 12:00 Uhr; Region Landau

Auch während und vor allem nach der Corona-Krise stellt der zunehmende Fachkräftemangel viele Unternehmen aus den unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen vor große Herausforderungen. Gerade in der derzeitigen Krise stehen oftmals nicht ausreichend finanzielle Ressourcen zur Verfügung und der Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke scheint für viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) nur schwer möglich. Das Institut für Management und Innovation bietet in diesem Jahr daher einen kostenfreien Workshop mit dem Thema „Fachkräftesicherung in Krisenzeiten“ an. Das Projekt wird durch das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinlandpfalz und den Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie den Förderansatz „Zukunftsfähige Arbeit“ gefördert und durch diverse regionale Kooperationspartner unterstützt.Die Workshops finden webbasiert statt und zeigen den teilnehmenden KMU neue Möglichkeiten, wie ein Unternehmen trotz einer Krise wettbewerbsfähig sowie ein attraktiver Arbeitgeber bleiben kann. Der Workshop verfolgt das Ziel durch Wissensvermittlung an die Thematik heranzuführen, zu sensibilisieren und erste Impulse für weitere innerbetriebliche Auseinandersetzungen zu setzten. Zusätzlich entsteht eine Plattform für einen betriebsübergreifenden Austausch zwischen den teilnehmenden KMU. Die verschiedenen Workshops finden mit unterschiedlichen regionalen Schwerpunktgebieten statt. In den nächsten Wochen gibt es folgende Termine:Wir freuen uns über alle teilnehmenden KMU und auf Ihre Anmeldung unter:Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft LudwigshafenInstitut für Management und Innovationimi@hwg-lu.deErnst-Boehe-Straße 467059 LudwigshafenMatthias Sellinger - ProjektleitungTel. 0621/ 5203 - 506E-Mail: matthias.sellinger@hwg-lu.deHomepage: https://imi.hwg-lu.de/