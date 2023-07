„Kopf sucht Köpfe“: Transferveranstaltung am 10. November

Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) lädt gemeinsam mit ihren Partnern alle transferinteressierten Unternehmen und Organisationen am 10. November 2023 zur Transferveranstaltung „Kopf sucht Köpfe – Netzwerken und Kooperieren mit der HWG LU in Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar“ ein.





Wie kommen transferinteressierte Unternehmen und Institutionen mit der Wissenschaft und zukünftigen Absolvent*innen in Kontakt? Wie erhalten sie Tipps und Inspiration, um konkrete Fragen aus dem Unternehmensalltag zeitgemäß zu beantworten? Wer hilft schnell, kompetent und unkompliziert bei Problemstellungen aus den Themenbereichen Wirtschaft und Gesundheit weiter?



Antworten auf diese und weitere Fragen werden am 10. November 2023 im Rahmen der Veranstaltung: „Kopf sucht Köpfe – Netzwerken und Kooperieren mit der HWG LU in Ludwigshafen und der Metropolregion Rhein-Neckar“ gemeinsam erarbeitet. Im Zentrum steht dabei, welche unterschiedlichen Kooperationsformen es für regionale Unternehmen, staatliche oder zivilgesellschaftliche Organisationen gibt. Beim Markt der Möglichkeiten gibt es für Transferinteressierte vor Ort darüber hinaus die Gelegenheit, mit Expert*innen aus verschiedenen Bereichen von KI über Innovationsmanagement und Personal hin zur Gesundheitswirtschaft ins Gespräch zu kommen.



Die kostenfreie Veranstaltung „Kopf sucht Köpfe“ wird veranstaltet von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) in Kooperation mit der IHK Pfalz, der MRN GmbH und der Stadtverwaltung Ludwigshafen. Gefördert wird die Veranstaltung durch das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz. Auch Minister Clemens Hoch ist beteiligt.