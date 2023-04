Kinderuni im Sommersemester: Konnichiwa und Sayonara!

Die Kinderuni der HWG LU öffnet auch im Sommersemester 2023 wieder ihre Pforten und bietet Kindern zwischen acht und zwölf Jahren auf kindgerechte Art Einblick in das breite Themenspektrum der Hochschule:So heißt es am 3. Mai 2023 um 16.30 UhrKonnichiwa und Sayonara!“, wenn Christine Liew, stellvertretende Direktorin des hochschulzugehörige Ostasieninstituts (OAI), und Dr. Satomi Adachi-Bähr, Lehrkraft für Japanisch, die jungen Studierenden mit dem Mini-Kurs „Japanisch für Kids“ ins Land der aufgehenden Sonne mitnehmen. Gemeinsam erproben die Schülerinnen und Schüler, wie man sich auf Japanisch begrüßt oder wie man seinen Namen schreibt. Auch woher die wunderschönen japanischen Schriftzeichen kommen, wird geklärt. Und natürlich dürfen die Kids sich auch selbst in der Kunst der Kalligrafie versuchen.Am 14. Juni 2023 geht Dr. Gösta Jamin, Professor für Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre im Fachbereich Dienstleistungen & Consulting, um 16.30 Uhr dann gemeinsam mit den Nachwuchsstudierenden der Frage nach: „Was ist eigentlich Geld und wie kommt es in die Welt?".Wie Dagobert Duck in die Münzen seines Geldspeichers tauchen die Kinder dabei tief ein in die Welt des Geldes – was es damit auf sich hat, wie es entstanden ist und welche Probleme es mit sich bringen kann.Zum Abschluss des Kinderuni-Programms im Sommersemester spüren die Kids dann am 28.06.2023, ebenfalls um 16.30 Uhr, gemeinsam mit Annika Werner und Professor Dr. Armin Leibig vom Bereich Pflegepädagogik des Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswesen dem Phänomen der „Wunden“ nach. Wundheilung ist nämlich ein echtes Wunder der Natur und spannend wie ein Krimi: Man kann sie mit einem kleinen Kampf vergleichen, in dem sich der Körper gegen die Angriffe von außen wehrt. Da ist ganz schön was los im Körper! Am Ende der Kinderuni-Vorlesung wissen die Kleinen genau, was dabei passiert, wie eine Wunde bestens versorgt wird und wann man mit einer Verletzung besser zum Arzt oder zur Ärztin muss.Die Kinderuni-Vorlesungen sind kostenfrei und stehen allen Kindern zwischen acht und zwölf Jahren offen. Eine Anmeldung ist wegen der begrenzten Platzzahl erforderlich.Die Vorlesungen sind eine gemeinsame Aktion des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz mit den Hochschulen des Landes.