Informationstag zum dualen Studiengang Weinbau & Oenologie für Studieninteressierte am Mittwoch, den 21. Februar

- ein praxisorientiertes Studium zum Bachelor of Science mit einer Berufsausbildung zum Winzer / zur Winzerin innerhalb von vier Jahren zu verbinden, dies zeichnet den Studiengang Weinbau und Oenologie am Weincampus Neustadt1 aus.Studieninteressierte haben amdie Gelegenheit, sich auf dem Weincampus am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz ausführlich über das Studienangebot zu informieren.Das Tagesprogramm startet ummit einer kurzen Vorstellung des dualen Studiengangs, bevorEinblicke in die theoretischen Inhalte des Studiums geben.Nach einem Mittagessen in der Mensa findeteindurch Hörsäle und Labore sowie durch das angrenzende Staatsweingut mit Johannitergut statt.Anschließend können sich Studieninteressierte auf einerbei Vertretern der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz über den beruflichen Ablauf der Ausbildung informieren sowie Fragen, z.B. zu offenen Ausbildungsplätzen, klären. Außerdem können Sie Interessierte dort auch über den berufsbegleitendeninformieren.An verschiedenen Stationen geben Studierende zudem praktische Einblicke in ihr Studium. Kommentierte Bilder und Erlebnisberichte von Exkursionen in europäische Weinanbauregionen veranschaulichen die internationalen Aspekte der Ausbildung.Abgibt es bei einem Glas Wein die Gelegenheit, weitere Fragen zu stellen und im gemeinsamen Gespräch den Tag ausklingen zu lassen.Weitere Details, sowie das vorläufige Programm finden Sie auf www.weincampus-neustadt.de Der Weincampus Neustadt ist eine wissenschaftliche Einrichtung der Hochschulen Ludwigshafen (federführend), Bingen und Kaiserslautern, die in Kooperation mit dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz und über 280 Kooperationsbetrieben den dualen Studiengang Weinbau und Oenologie sowie den weiterbildenden Masterstudiengang "MBA Wine, Sustainability and Sales" durchführt.