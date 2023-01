Gesundheit und Wirtschaft dual studieren: Online-Studieninfoveranstaltung zum dualen Bachelorstudiengang Gesundheitsökonomie im Praxisverbund am 23.01.2023

Unter dem Motto #GiP – Studieren mit Mehrwert #praxisnah dual, persönlich und fundiert informiert der Fachbereich Management, Controlling, HealthCare am Montag, dem 23.01.2023, um 16.00 Uhr Studieninteressierte und Unternehmen der Gesundheitsbranche online über den dualen Bachelorstudiengang Gesundheitsökonomie im Praxisverbund (GiP). In der Online-Infoveranstaltung werden die verschiedenen Studienmodelle, die Studieninhalte, Bewerbungsmodalitäten und Berufsperspektiven des dualen GiP-Studiengangs vorgestellt. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.Für die Teilnahme an der Online-Studieninfoveranstaltung ist eine Anmeldung per E-Mail an gip@hwg-lu.de erforderlich. Die Angemeldeten erhalten dann anschließend die Zugangsdaten für das Zoom-Meeting.Nächstmöglicher Studienbeginn für den dualen Bachelorstudiengang Gesundheitsökonomie im Praxisverbund ist zum Wintersemester 2023/24; die Bewerbung um einen Studienplatz ist bis zum 15.08.2023 möglich.Nähere Informationen zum Studiengang unter: www.hwg-lu.de/gip