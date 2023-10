Erste Kohorte Wirtschaftspsychologie an der HGW LU gestartet

Mit dem neuen Bachelorstudiengang Wirtschaftspsychologie ist die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) ins Wintersemester 2023/24 gestartet. Dass sie mit dem neuen Angebot auf rege Nachfrage getroffen ist, verdeutlichen die Bewerberzahlen: Auf die ursprünglich geplanten 35 Studienplätze gingen fast 600 Bewerbungen ein. Die erste Kohorte, die zum Semesterbeginn im September gestartet ist, war letztendlich 40 Personen stark.„Der Bachelorstudiengang Wirtschaftspsychologie ist konzipiert, um die kritischen und wachsenden Bedürfnisse von Wirtschaft und Gesellschaft in einer sich rasant verändernden Welt zu adressieren. Angesichts dieser Dynamik ist es unerlässlich, dass wir nicht nur die betriebswirtschaftlichen Aspekte verstehen, sondern auch die psychologischen Prozesse, die hinter dem menschlichen Verhalten in Wirtschaftskontexten stehen. Hier setzt unser neuer Studiengang Wirtschaftspsychologie an“, ordnete Prof. Dr. Klaus Blettner das neue Studienprogramm bei der feierlichen Eröffnungsveranstaltung am vergangenen Donnerstag ein.Der Dekan des Fachbereichs Marketing und Personalmanagement freute sich über die kleine Erfolgsgeschichte, die das neue Studienprogramm schon jetzt vorzuweisen hat. Dabei bezog sich Blettner nicht nur auf die große Resonanz auf Bewerberseite, sondern auch darauf, dass sein Fachbereich das neue Programm in kürzester Zeit auf den Weg gebracht hat. Zwischen Idee und Studienstart lagen gerade mal 18 Monate – „für Hochschulverhältnisse Lichtgeschwindigkeit“.Warum der neue Studiengang sich bereits zum Start so großer Beliebtheit erfreut, erläuterten die weiteren Redner: Prof. Dr. Ullrich Günther von der Leuphana Universität Lüneburg, der als ein Wegbereiter für wirtschaftspsychologische Studiengänge in Deutschland gilt, steuerte die Keynote zur Eröffnungsfeier bei und sprach über Entwicklung und Perspektiven seines Fachgebiets. Für ihn ist eine Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) der geeignete Ausbildungsort, um der Komplexität der Wirtschaftspsychologie gerecht zu werden, was er nicht zuletzt auf die Praxisnähe der Dozierenden zurückführt. Den geladenen Studierenden der ersten Kohorte stellte Ullrich Günther Perspektiven auf verschiedenen Ebenen in Aussicht und appellierte, im neu aufgenommenen Studium nicht nur das Fachliche in den Blick zu nehmen, sondern diese wichtige Phase der Persönlichkeitsentwicklung auch zu nutzen, um Werte und soziale Orientierungen auszubilden.Dass es sich bei Wirtschaftspsychologie um ein sehr spannendes Fachgebiet handelt und sich menschliches Verhalten im wirtschaftlichen Kontext nicht immer rational erklären lässt, bewies im Anschluss Prof. Dr. Gerhard Raab in seinem inspirierenden Fachvortrag. Der Experte auf dem Gebiet für Neuroökonomie und Konsumentenpsychologie an der HWG LU zeigte anhand von praktischen Beispielen und Erkenntnissen auf manchmal verblüffende Art und Weise, wie sich Verbraucherverhalten besser einordnen und betriebswirtschaftlich anwenden lässt.In einem waren sich alle Redner einig: Mit einem Bachelorabschluss in Wirtschaftspsychologie werden die Studierenden am Arbeitsmarkt sehr gefragt sein und beste Perspektiven in Unternehmen und gesellschaftlichen Organisationen haben. Umgekehrt stellt ein anwendungsorientiertes Studium der Psychologie im BWL-Kontext für die HWG LU mit ihrem Fokus auf Betriebswirtschaft, Sozial- und Gesundheitswesen eine wertvolle und zukunftsträchtige Ergänzung im Portfolio dar. „Die Einrichtung dieses neuen Studiengangs markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung unserer Hochschule und spiegelt unsere stetige Bestrebung wider, hervorragende und zeitgemäße Bildungsmöglichkeiten für unsere Studierenden zu schaffen“, brachte es Klaus Blettner auf den Punkt.Der neue Studiengang Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) an der HGW LU verbindet die Wissenschaften der Psychologie und Wirtschaft und bietet Studierenden eine ebenso fundierte wie praxisnahe Ausbildung. Eine umfangreiche Methodenausbildung sowie soziale und interkulturelle Kompetenzen runden die allgemeinen wirtschaftswissenschaftlichen Inhalte und psychologischen Kenntnisse ab. Zudem steht den Studierenden an der HGW LU ein hervorragend ausgestattetes verhaltenswissenschaftliches Forschungslabor zur Verfügung. Die HWG LU ist die erste staatliche Hochschule in Rheinland-Pfalz, die ein Studium der Wirtschaftspsychologie anbietet; Studienstart ist jeweils zum Wintersemester.