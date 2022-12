Entweder Einser oder Ehrenamt? – Warum nicht einfach beides!?

Die Studierenden Denise Seib und Sabiha Acar wurden gestern für ihr herausragendes Engagement und ihre beachtlichen Studienleistungen mit dem Ehrenamtsstipendium der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen ausgezeichnet. Die beiden Ehrenamtsstipendien sind mit € 3.600.- pro Person dotiert und werden einmal jährlich im Rahmen der Förderung durch die Stipendien-Stiftung Rheinland-Pfalz ausgeschrieben.



Die Liste ihrer ehrenamtlichen Aktivitäten ist lang und die Auszeichnung mehr als verdient: Denise Seib, Studierende des dualen Bachelorstudiengangs Pflege, und Sabiha Acar, Masterstudentin im Studiengang Controlling, dürfen sich über die diesjährigen Ehrenamtsstipendien der Stipendienstiftung Rheinland-Pfalz freuen. Eine fachbereichsübergreifende vierköpfige Jury hatte die beiden engagierten Studentinnen aus knapp 25 qualifizierten Bewerber*innen ausgewählt und dies aus gutem Grund. Laut Ausschreibung sind die Stipendien für begabte Studierende gedacht, die sich in besonderer Weise durch gesellschaftliches ehrenamtliches Engagement auszeichnen – beides Kriterien, die die beiden Preisträgerinnen hervorragend erfüllen:



„Kindern aus allen gesellschaftlichen Schichten Freude und tolle Erlebnisse bringen“ ist der Antrieb von Denise Seib, die seit ihrem achten Lebensjahr in der Kinder- und Jugendarbeit des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) aktiv ist. Mittlerweile fungiert sie dort als Landesjugendleiterin Rheinland-Pfalz mit Stimmrecht im Verband des ABS und hat parallel dazu eine Ausbildung zur Sanitätshelferin absolviert. In Kombination mit ihrer Arbeit auf der pädiatrischen Station einer Klinik und einem aktuellen Notendurchschnitt von 1,0 im dualen Bachelorstudiengang Pflege an der HWG LU, machte sie dies zu einer idealen Kandidatin für den Ehrenamtspreis.



Ähnlich beeindruckt zeigten sich Jury und Publikum von den Leistungen der zweiten diesjährigen Preisträgerin, Sabiha Acar. Als „Studienpionierin“ ihrer Familie absolviert sie aktuell den Masterstudiengang Controlling mit einem Notendurchschnitt von 1,3. Außerdem ist sie Mutter zweier Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren und engagiert sich leidenschaftlich im jessidischen Kulturverein. Am Herzen liegt ihr hier vor allem die Information und Aufklärung über den Femizid an jessidischen Frauen durch den IS. Aber auch auf den lebendigen Austausch mit den unterschiedlichsten Menschen und Weltanschauungen legt sie großen Wert: „Für mich gibt es nichts Schöneres, als Kultur zu leben und zu teilen.“



Offiziell geehrten wurden die beiden jungen Frauen im Rahmen einer kleinen Feierstunde am Montag, 19. Dezember 2022, an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. „Wenn ich sehe, wie vollständig ausgefüllt der Alltag der meisten Studierenden mit dem Erbringen der geforderten Studienleistungen ist, kann ich nur sagen: Sie verdienen unsere höchste Anerkennung“, lobte Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunter Piller die beiden Preisträgerinnen vor der feierlichen Übergabe der Urkunden. Auch Kerstin Gallenstein, Leiterin des International Office, fand in ihrer Laudatio bewegende Worte: „Sie beide haben eindrucksvoll bewiesen, dass sich ausgezeichnete Studienleistungen und ehrenamtliches Engagement nicht, wie so oft behauptet, ausschließen müssen. Darauf können Sie wirklich stolz sein.“



Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen schreibt die beiden Ehrenamtsstipendien jährlich im Rahmen der Förderung durch die Stipendien-Stiftung Rheinland-Pfalz aus. Die Preise sind mit € 3.600.- pro Person dotiert.