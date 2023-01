Endspurt: jetzt noch zum Sommersemester 2023 bewerben!

Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung

Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft

Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Management, Controlling und Information

Internationale Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Management

Internationales Personalmanagement und Organisation

Logistik

Marketing

Studieninteressierte aufgepasst! Die Frist für Bewerbungen für örtlich zulassungsbeschränkte Bachelor-Studiengänge, die mittels des dialogorientierten Bewerbungsverfahrens (DoSV) über das Bewerberportal www.hochschulstart.de erfolgen, endet am 15.01.2023. Das gilt an der HWG LU für die folgenden Bachelor-Studiengänge:Auch die Bewerbungsfrist beispielsweise für die Master-Studiengänge „International Human Resources Management“ und „Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Data Science & Consulting“ sowie die MBA-Fernstudienprogramme „Digital Finance, Strategie und Accounting“ bzw. „Logistik – Management & Consulting“ endet am 15.01.2023. Hier erfolgt die Bewerbung direkt über die HWG LU.Etwas mehr Zeit können sich Studieninteressierte dagegen noch für ihre Bewerbung um Studienplätze in nicht örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen lassen: So haben beispielsweise Studieninteressierte für den NC-freien Bachelor- oder Masterstudiengang „Pflegepädagogik“, den Bachelor „Berufsintegrierendes Studium Betriebswirtschaftslehre“, den Master „Soziale Arbeit“ oder den Master „Versorgungssteuerung im Gesundheitswesen – Health Care Management“ noch Zeit bis Ende Januar. Für das ebenfalls NC-freie Bachelorprogramm „Wirtschaftsinformatik“ oder den Master „Controlling“ kann man sich beispielsweise noch bis 15. Februar bewerben.