Buch zur „Geschichte der Evangelischen Fachhochschule Ludwigshafen“ erschienen

Die Evangelische Fachhochschule wurde im Jahr 1971 in Trägerschaft der Pfälzischen Landeskirche eröffnet und zum März 2008 aufgelöst. Ihre Studiengänge und ihr Personal wurden als neuer vierter Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen in die staatliche Fachhochschule Ludwigshafen – heute Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen – überführt. In den knapp 37 Jahren ihres Bestehens betrieb die Evangelische Fachhochschule Studiengänge für Sozialarbeit, Sozialpädagogik bzw. Soziale Arbeit, für Pflegepädagogik und Pflegeleitung, für Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit, für Mediation, für Sozialgerontologie und für Unternehmensführung im Wohlfahrtsbereich. Sie entfaltete Aktivitäten in Fort- und Weiterbildung sowie Forschung.Das Buch arbeitet die Geschichte dieser Bildungsinstitution inklusive ihrer Vorgeschichte seit 1946 auf und gibt einen Überblick der Entwicklungen des aus ihr hervorgegangenen Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswesen von 2008 bis 2022. Es dokumentiert die organisationalen, die personellen, die curricularen, die Fort- und Weiterbildungs- sowie Forschungs-Entwicklungen u.a.m. In einem Anhang enthält es vier transkribierte Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Die Monographie thematisiert das akademische Selbstverständnis, das Spannungsfeld von Wissenschaftsfreiheit und kirchlicher Bindung, die Schließungsdebatten und den Trägerwechsel sowie die Entwicklung von Professionalisierung und Fachlichkeit.Der Autor Dr. theol. habil. Arnd Götzelmann ist Professor für Soziale Arbeit an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen.Das Buch „Geschichte der Evangelischen Fachhochschule Ludwigshafen“ wurdeam 28. Juni 2023 in der Aula des Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswesen der HWG LU der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. Autor Prof. Dr. Arnd Götzelmann näherte sich dabei anekdotisch und unterhaltsam der Geschichte der Vorgängerinstitution des heutigen Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswesens von der Gründung der Evangelischen Fachhochschule 1971 bis zur Schließung 2008. An die Buchvorstellung schloss sich eine Diskussionsrunde mit lebhafter Beteiligung von Wegbegleiter*innen und Zeitzeug*innen an. Musikalisch wunderbar begleitet wurde die Buchvorstellung durch den bekannten Gitarristen Claus Boesser-Ferrari, einen Alumnus der Evangelischen Fachhochschule.Arnd Götzelmann (2023):Von der Gründung 1971 bis zur Schließung 2008. Mit einem chronologischen Über­blick von 1946 bis 2022Norderstedt: Verlag Books on Demand, Paperback 512 Seiten mit zahlreichen Abbildungen und Fotos, (Print) 25,99 € ISBN: 978-3-7412-9011-4, (eBook) 12,99 € ISBN: 978-3-7578-3596-5Probelesen und europaweit versandkostenfrei bestellen im bod.de Buchshop unter: https://www.bod.de/buchshop/geschichte-der-evangelischen-fachhochschule-ludwigshafen-arnd-goetzelmann-9783741290114 Im Rahmen desselben Forschungsprojektes sind zwei weitere Bände erschienen:Arnd Götzelmann (Hg.) (2018):, Norderstedt: Books on Demand, Paperback, 468 S., Buchpreis (Print) 19,99 € ISBN: 978-3-7528-9789-0, (eBook) 9,99 € ISBN: 978-3-7528-5754-2Arnd Götzelmann (2019):. Von der Evangelischen Schule für kirchlichen und sozialen Dienst (1948) über das Seminar für Sozialberufe in Speyer (1950) zu den Höheren Fachschulen für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (1970) und der Evangelischen Fachhochschule Ludwigshafen (1971-2008), Norderstedt: Books on Demand, Pa­perback, 200 Seiten, Buchpreis (Print) 14,99 € ISBN 978-3-7481-7235-2, (eBook) 11,99 € ISBN 978-3-7481-9599-3