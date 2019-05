Pressemitteilung BoxID: 753084 (Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar)

Erfolge über Erfolge: Studierende der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar erspielen sich europaweit Preise

Gleich vierfach waren Studierende der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar innerhalb kurzer Zeit bei europaweiten Wettbewerben erfolgreich. So gewann Ivan Galić, Klavierstudent der Klasse von Prof. Christian Wilm Müller, den 1. Preis in der Kategorie „Piano Performance“ beim Wettbewerb Città di San Donà di Piave in Italien. Bereits Anfang des Jahres hatte sich Galić den 1. Preis in der Kategorie Klavier und den „Grand Prix“ beim 2. Internationalen Mozart-Wettbewerb in Berlin gesichert.



Ebenfalls in Italien wurde ein Klarinettenstudent der Weimarer Klasse von Prof. Thorsten Johanns preisgekrönt: Gervasio Tarragona Valli hat die Liste seiner Wettbewerbserfolge noch einmal verlängert. Nach einem 3. Preis beim Wettbewerb „Rencontres régionales et concours des anches simples de Toulouse“ (Frankreich) Anfang 2019 hat er nun den 2. Preis beim „Giacomo Mensi International Clarinet Competition“ gewonnen.



Auch die Streicherklassen können zufrieden sein: Geigenstudentin Larissa Cidlinsky aus der Klasse von Prof. Dr. Friedemann Eichhorn erspielte sich den 2. Preis beim Internationalen Violinwettbewerb „Dinu Lipatti“ in Bukarest. Die Masterstudentin hatte bereits 2018 einen Sonderpreis für die beste Bach-Interpretation sowie einen Sonderpreis für die beste deutsche Teilnehmerin beim Internationalen „Andrea Postacchini“ Wettbewerb in Fermo (Italien) gewonnen.



Last but not least war auch Cellostudent Friedrich Thiele aus der Klasse von Prof. Wolfgang Emanuel Schmidt – wieder einmal – erfolgreich: Er wurde vor wenigen Tagen mit dem 2. Preis und dem Publikumspreis beim Internationalen Instrumentalwettbewerb Markneukirchen 2019 ausgezeichnet. Gemeinsam mit seinem Kommilitonen Sebastian Fritsch hatte er jüngst erst den Deutschen Musikwettbewerb 2019 in Nürnberg gewonnen – als souveräner Doppelerfolg für die Weimarer Celloklasse von Prof. Schmidt.

