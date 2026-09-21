Über 1.100 Erstsemester starten ins Wintersemester 2026/2027

Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) begrüßte beim heutigen Ersti-Welcome (nach vorläufigen Zahlen) über 1.100 neue Studierende – 953 angehende Bachelors und 183 angehende Masters bzw. MBA. Damit steigen die Erstsemesterzahlen bereits zum dritten Mal in Folge – im Vergleich zum Wintersemester 2024/2025 mit knapp 900 Erstsemestern und zum Wintersemester 2025/2026 mit knapp 1.000 neuen Studierenden.







In der Aula der Hochschule begrüßte Präsident Prof. Dr. Gunther Piller die (nach vorläufigen Zahlen) 1.136 neuen Bachelor- und Masterstudierenden im Namen der Hochschule: „Wir freuen uns sehr über die hohen Studierendenzahlen. Sie sind ein Zeichen Ihres Vertrauens in unsere Hochschule“, so Piller. Beim Studium stände die Vermittlung von solidem Fachwissen im Vordergrund, aber fast ebenso wichtig seien Softskills wie der verantwortungsbewusste Umgang mit KI und die Ausbildung einer intellektuellen Kompetenz. „Sie studieren in einer starken Region mit über 160.000 Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Institutionen und großer kultureller Vielfalt. Diese Vielfalt ist ein hohes Gut und spiegelt sich auch in unserer Hochschule“, so der Präsident weiter.



Auch Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner ließ es sich nicht nehmen, die neuen Studierenden persönlich im Namen der Stadt Ludwigshafen am Rhein willkommen zu heißen: Ich freue mich riesig, dass so viele junge Menschen an der Hochschule starten. Sie sind damit heute auch ein Teil dieser Stadt geworden – mit Ihnen kommt neue Energie“, sagte das Stadtoberhaupt und lud die Erstsemester ein, sich auch in der Stadtgesellschaft zu engagieren. Zugleich erinnerte Blettner aber auch daran, dass Studieren ein Privileg sei, das in Deutschland im Gegensatz zu vielen Ländern der Welt an staatlichen Hochschulen kostenfrei sei; ein Stichwort, das auch Prof. Dr. Nina Knape, Vizepräsidentin für Studium und Lehre aufgriff: „Es ist ein Privileg, studieren zu dürfen. Damit geht auch eine Verantwortung einher, eine moralische Verpflichtung, wirksam für die Gesellschaft zu werden“, betonte Knape und bat die neuen Studierenden, ihre Hochschulzeit als „privilegierten Denk- und Diskursraum“ zu begreifen, in dem man einander diskriminierungsfrei und tolerant begegne und in dem man sich engagiert einbringen könne.



Anschließend gab es für die Erstsemester eine ganze Reihe nützlicher Tipps und Hinweise für das Kommende: Studentin Alida Riedel präsentierte den neuen Kommiliton*innen die Hochschule als Ganzes; Prof. Dr. Birgit Angermayer stellte sich in ihrer Rolle als Vertrauensdozentin vor und Petra Schorat-Waly skizzierte das Angebot des Bereichs Diversity. Die Vorsitzenden des AStA und StuPA präsentierten dann die Handlungsfelder und das Angebot des Allgemeinen Studierendenausschusses und des Studierendenparlaments. Abschließend zeigten Antonia Diaco von der Initiative ArbeiterKind.de, das Studierendenwerk Vorderpfalz und die Hochschulseelsorge ihr breites Beratungs- und Betreuungsprogramm auf.



Wegen des großen Ansturms wurde der Erstsemester-Welcome auch per Livestream ins Foyer, in die Konferenzräume sowie ins Auditorium und Hörsäle im Neubau übertragen.



Im Anschluss an die zentrale Begrüßung konnten die Erstsemester bei Getränken und Snacks miteinander ins Gespräch kommen oder noch offene Fragen an den Infoständen vor der Aula und im Foyer vor der Bibliothek im Neubau klären: Sowohl Vertreter*innen der vier Fachbereiche als auch des StudierendenServiceCenters, des International Office oder des Bafög-Amtes standen dort Rede und Antwort. AStA, StuPa, die Koordinierungsstelle Chancengleichheit, das Studierendenwerk, ArbeiterKind.de und die Hochschulseelsorge, das Green Office, das Gründungsbüro, der Hochschulchor und das Lesepatenschaftsprojekt LeLaLu waren ebenfalls vor Ort.



Und natürlich gab es auch wieder die begehrten Ersti-Bags, u.a. mit dem kulturellen Gutscheinheft der Stadt, für alle Neuankömmlinge. Zum Abschluss der zentralen Erstsemesterbegrüßung standen Führungen über den Campus und eine Stadtführung mit WOW auf dem Programm.



Auch die restliche Woche steht ganz im Zeichen des Studienstarts: Unter dem Titel „Erstsemesterwoche“ gibt es viele weitere Veranstaltungen auf Studiengangs- bzw. Fachbereichsebene für die neuen Studierenden. Am Dienstag, dem 22.09.2026, um 9.30 Uhr findet zudem der traditionelle Begrüßungsgottesdienst in der Aula statt, am Mittwoch, dem 23.09.2026 um 17.00 Uhr das Ersti-Get-together des AStA in der neuen Mensa. Und am 6.10.2026 steigt dann auch die große Ersti-Party des AStA im Mannheimer Club Tiffany.

(lifePR) (