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„Zukunft ist WIR“: Der Forschungstag Rheinland-Pfalz kommt nach Ludwigshafen

HAW Forschungstag Rheinland-Pfalz am 22. Oktober 2026 an der HWG LU

(lifePR) (Ludwigshafen am Rhein, )
Am 22. Oktober 2026 wird die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) zum Treffpunkt für angewandte Forschung in Rheinland-Pfalz. „Wir freuen uns sehr, Gastgeber des landesweiten HAW-Forschungstags zu sein und Forschende, Promovierende, Studierende und Wissenschaftsinteressierte aus dem ganzen Land bei uns an der HWG LU zu begrüßen“, bekundet Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller.

Vertreter aus acht rheinland-pfälzischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) kommen an diesem Tag in Ludwigshafen zusammen, um Forschung sichtbar zu machen, Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Denn im Mittelpunkt des Forschungstags stehen Austausch und Vernetzung – und die Vielfalt dessen, was angewandte Forschung bewegt und möglich macht.

Mit dabei sind in diesem Jahr neben der HWG LU die Hochschule Kaiserslautern, die Hochschule Koblenz, die Hochschule Mainz, die Hochschule Trier, die Hochschule Worms, die Katholische Hochschule Mainz sowie die Technische Hochschule Bingen.

Passend zum Slogan „Zukunft ist Wissenschaft Innovation Rheinland-Pfalz“ liegt der Fokus in diesem Jahr dabei besonders auf dem wissenschaftlichen Nachwuchs:
  • Studierende präsentieren ihre anwendungsorientierten Forschungsprojekte in 1-Minute-Pitches und geben damit den Auftakt zur anschließenden Posterausstellung.
  • Promovierende stellen gemeinsam mit ihren betreuenden Professor*innen Forschungsprojekte aus den Bereichen Life Science, Informatik, Wirtschaft, Nachhaltige Technik sowie Gesundheits- und Sozialwissenschaften vor.
  • Ehemalige HAW-Promovierende berichten in einer Podiumsdiskussion über ihre Karrierewege und geben Einblicke in die vielfältigen Perspektiven einer Promotion an einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften
  • Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ können sich die Teilnehmenden über Promotionsmöglichkeiten, Beratungsangebote und Verbundprojekte informieren.
Damit bietet der Forschungstag eine Plattform, um angewandte Forschung aus Rheinland-Pfalz zu erleben, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler miteinander zu vernetzen und den wissenschaftlichen Nachwuchs sichtbar zu machen.

Weitere Informationen unter https://www.hwg-lu.de/haw-forschungstag-2026

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