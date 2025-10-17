Kontakt
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen Ernst-Boehe-Str.4 67059 Ludwigshafen, Deutschland http://www.hwg-lu.de
Ansprechpartner:in Frau Julia Scholz +49 1522 3857192
Vorlesung im Kinderformat und 33 kleine Diplomanden

Am 15.10.25
Am 15.10.25 eröffnete eine besondere Vorlesung das Kinderuni-Semester 2025/2026 der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU). Zusammen mit der Initiative Lokale Agenda 21 Ludwigshafen (ILA 21 LU; https://ila21lu.de/) begrüßte die HWG LU fast 60 Kinder zum Thema „Werbung – unterhaltsam und informativ oder manipulativ?“.

Dr. Anna-Maria Uhrig, Programm Managerin im Bachelorstudiengang Wirtschaftspsychologie, entlarvte mit den kleinen Studierenden Schleichwerbung und versteckte Druckmittel und sensibilisierte dafür, genauer hinzusehen und auch lustige, bunte Bilder zu hinterfragen.

Am Ende duften alle selbst kreativ werden und eine tolle neue Schokolade bewerben.

Im Anschluss an dieses aufregende Thema lud die Initiative Lokale Agenda 21 Ludwigshafen im Neubau der HWG LU zur Diplomfeier des diesjährigen Kinderzukunftsdiploms ein: Im passenden Hochschulrahmen erhielten 33 kleine Absolventinnen und Absolventen ihre Auszeichnungen und natürlich einen Absolventenhut.

Auch Vertreter der Institutionen und Einrichtungen, die Workshops für das Kinderzukunftsdiplom angeboten hatten, waren vor Ort und feierten mit.

Als zusätzliches Extra durften bei dieser besonderen Kinderuni-Veranstaltung mit Diplomübergabe auch Gasthörer mit dabei sein – Eltern, Großeltern, Freunde, Geschwister saßen mit in den Rängen und schnupperten Hochschulluft.

Das einhellige Resümee des Abends war: „super gut“.

Am 12.11.25 geht die reguläre Kinderuni weiter mit einem exklusiven Einblick in die Welt der Winzer und Weinberge (https://www.veranstaltungen.hwg-lu.de/event/kinderuni-weincampus). Die neue Auflage der Kurse zum Kinderzukunftsdiplom startet voraussichtlich im Mai 2026.

Die Vorlesungen sind eine gemeinsame Aktion des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz mit den Hochschulen des Landes.

