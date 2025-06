Tradition neu gedacht: aus BIS wird AM

Seit 1988 bietet die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen den Studiengang „Berufsintegrierendes Studium BWL“ (kurz BIS) an. Über Jahrzehnte hinweg hat sich dieses Modell bewährt. Nun wurde es unter dem Motto „Tradition neu gedacht“ umfassend weiterentwickelt: Aus BIS wird der praxisorientierte Studiengang „Angewandtes Management“ (AM).Der neue Studiengang AM verbindet die bewährte Praxisorientierung des BIS mit einem modernen Curriculum, das alle wesentlichen Bereiche der Betriebswirtschaftslehre abdeckt und zusätzlich zukunftsrelevante Themen wie Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und Wirtschaftspsychologie integriert. Er richtet sich an Personen mit Hochschulzugangsberechtigung (z. B. Abitur, Fachhochschulreife oder beruflich Qualifizierte) und bietet eine ausgezeichnete Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Privatleben.Das Studium findet in kleinen Gruppen statt und kombiniert Präsenz- mit Onlineveranstaltungen. In der Regel erfolgen die Präsenztermine an einem festen Wochentag (Dienstag oder Mittwoch) an der HWG LU, ergänzt durch Online-Lehrveranstaltungen an ausgewählten Samstagen. Eine frühzeitige Veröffentlichung von Vorlesungs- und Prüfungsplänen sorgt für optimale Planbarkeit.Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester inklusive integrierter Praxisphasen. Der Studiengang schließt mit dem Bachelor of Arts (210 ECTS) ab. Es fallen keine Studien- oder Prüfungsgebühren an – lediglich ein Semesterbeitrag ist zu entrichten.Die Erfolgsaussichten sind hervorragend: Die Abschlussquote des letzten Jahrgangs lag bei über 90 Prozent, die Weiterempfehlungsrate bei Studycheck bei 100 Prozent.Der Studiengang startet sowohl zum Winter- als auch zum Sommersemester. Eine Bewerbung für den Studienstart im Oktober 2025 ist noch bis zum 31. Juli 2025 über das Bewerbungsportal der HWG LU möglich.Nähere Information unter www.am-hwg-lu.de oder unter www.hwg-lu.de/...