Tagung zur Förderung von Inklusionsmaßnahmen an Hochschulen und Universitäten in Rheinland-Pfalz

Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) veranstaltete am 29.10.2026 erstmals eine Fachtagung für mehr Inklusion am Arbeitsplatz. Keynotespeaker waren Raúl Krauthausen, Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, und Daniel Grodzki vom Dialoghaus Hamburg.



Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) lud am 29.10.2026 alle Interessierten, insbesondere aber Personaler*innen, Beauftragte für Menschen mit Behinderung und Diversity Manager*innen rheinland-pfälzischer Hochschulen zur „Tagung zur Förderung von Inklusionsmaßnahmen“ ein. Schon in ihrer Begrüßung machten Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller und Kanzlerin Carolin Nöhrbaß klar, welch wichtiges Thema die Förderung von Inklusion am Arbeitsplatz und die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt ist. „Hochschulen stehen da besonders in der Pflicht, da sie ein Umfeld sind, das junge Menschen prägt“, sagte Piller. „Wir wollen den Anteil von Menschen mit Behinderung an der Hochschule weiter steigern – nicht nur, um die gesetzliche Quote zu erfüllen, sondern weil wir überzeugt sind, dass Diversität eine Bereicherung für uns alle ist“, ergänzte die Kanzlerin. Auch Dr. Tobias Huff vom rheinland-pfälzischen Wissenschaftsministerium (MWWG) betonte, wie wichtig es sei, dass Einrichtungen des öffentlichen Dienstes beim Thema Inklusion als gutes Vorbild vorausgingen und sicherte den Hochschulen und den Universitäten die Unterstützung des Landes zu.



Die Keynote zur Eröffnung hielt Raúl Krauthausen, Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, Autor, Moderator und Podcaster, zum Thema „Auf die Begegnung kommt es an.“ Er appellierte an die über 40 Teilnehmenden, dass es viel wichtiger sei, Menschen mit Behinderungen überall im Alltag zu erleben und zu fördern – beim Studieren, in der Verwaltung, in Gremien usw. -, als sie nur als Expert*innen für das Thema „Behinderung“ zu sehen. „Die Begegnung senkt Barrieren, nicht Kampagnen“, so sein pointiertes Fazit. Ein Leitbild oder Maßnahmenkatalog sei eine Vision, ein Versprechen an die Zukunft, doch erst der „Dienstweg“ die konkrete Umsetzung bzw. der Beleg. Man müsse zudem aufpassen, dass vermeintliche Schutzargumente und das Kostenargument nicht Ansätze zu mehr Inklusion im Keim ersticken. „Auch Menschen mit Behinderung haben ein Recht darauf, sich zu beweisen, sich mit anderen zu messen oder auch ein Recht darauf, ihre Grenzen zu erfahren oder sich zu verletzen“, so Krauthausen.



In der anschließenden Diskussion nahmen die Teilnehmenden – Raúl Krauthausen, Katja Lüke (Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung RLP), Peter Lösch (Stellv. Vertrauensperson der schwerbehinderten Beschäftigten) und Kanzlerin Carolin Nöhrbaß das Thema „Zwischen Leitbild und Dienstweg“ noch einmal auf und diskutierten auf Augenhöhe, wie inklusiv Hochschulen als Arbeitgeberinnen sind. Dabei wurden sowohl persönliche Erfahrungen geteilt, als auch kritische Themen angesprochen.



Den zweiten Teil der Tagung eröffnete Daniel Grodzki, Speaker für Inklusion, Barrierefreiheit und Perspektivwechsel, vom Dialoghaus Hamburg. In seiner ebenso eindrücklichen wie persönlichen Keynote „Gemeinschaft stärken: Wie Inklusion uns alle betrifft“ nahm er das Auditorium auf seinen eigenen Lebensweg mit zunehmender Erblindung mit und zeigte an authentischen Beispielen, wie die Gesellschaft als Ganzes vom Abbau von Barrieren profitiert.



Zum Abschluss wurde es noch praxisnäher: In zwei Workshops unter Leitung von Meike Gottinger, Elisabeth Wacker und Karin Alles von EAA/EHP Fachdienste für Arbeit und Integration widmeten sich die Tagungsteilnehmer*innen den Themen „Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben – Unterstützungsmöglichkeiten durch den Integrationsfachdienst“ und „Inklusionsort Hochschule – Potenziale erkennen und nutzen“.



Nun gilt es, die neuen Eindrücke und Anregungen auch „auf den Dienstweg zu bringen“ – wie von Raúl Krauthausen und in der Panel Diskussion gefordert.

(lifePR) (