Studium Generale-Programm der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen startet im Oktober
„Einblicke und Perspektiven“
Alle Studium Generale-Veranstaltungen der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen finden jeweils dienstags von 16.00 bis 17.30 Uhr statt – dieses Semester erneut als hybrides Format, d.h. in Präsenz mit begrenzter Teilnehmerzahl in der Aula der Hochschule (A-Gebäude, EG) und als Online-Übertragung. Die von Prof. Dr. Dieter Thomaschewski vom Fachbereich Management, Controlling, HealthCare initiierte und organisierte Vorlesungsreihe unter dem Motto „Einblicke und Perspektiven“ ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen. Eine Anmeldung bei Annette Gramer per Mail an annette.gramer@hwg-lu.de ist aus organisatorischen Gründen erforderlich. Der Einwahl-Link für die Online-Teilnahme wird nach Anmeldung bekannt gegeben.
Das komplette Programm dieses Wintersemesters finden Sie auf der Homepage der Hochschule unter: www.hwg-lu.de/studium/studium-generale
Studium Generale-Programm der HWG LU im Wintersemester 2025/2026
07.10.2025: „Mensch sein im Zeitalter der künstlichen Intelligenz”, Prof. Dr. Ziad Mahayni, Professor für angewandte Ethik, Hochschule Karlsruhe
14.10.2025: „Individualisierte Medizin – Versprechen der Biotechnik”, Dr. Dr. Saskia Biskup, Geschäftsführende Gesellschafterin CeGaT Tübingen
21.10.2025: „Theater – ein Relikt aus der Vergangenheit der Perspektive für die Gegenwart/Zukunft”, Tilmann Gersch, Intendant der Pfalzbaubühnen, Ludwigshafen am Rhein
28.10.2025: „Die spinnen die Römer! – Was wir bei Asterix & Obelix über Kelten und Römer lernen können”. Dr. Ulrich Karl, Förderverein Römischer Vicus, Eisenberg/ Grünstadt
04.11.2025: „Regelt der Markt die Klimakrise? Gesellschaft und Ökonomie im Zeitalter ökologischer Grenzen”, Vicky Kluzik, Institut für Soziologie, Goethe-Universität Frankfurt a.M.
11.11.2025: „Belastungsprobe für die Demokratie – Kampf gegen Desinformation und Narrative”, Daphne Wolter, Leiterin Abteilung Demokratie, Recht und Parteien, Konrad Adenauer Stiftung
18.11.2025: „KI-Einsatz im Journalismus – Herausforderungen und Chancen”, Uwe Renners, Stellv. Chefredakteur von „Die Rheinpfalz“, Ludwigshafen am Rhein
25.11.2025: „Universum – Zeit und Raum: die Rätsel des Beginns”, Dr. Eduard Thommes, Institut für theoretische Physik, Universität Heidelberg
02.12.2025: „Gut leben in Deutschland – die Messung unseres Wohlbefindens und Wohlstandes”, Dr. Anna Daelen, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, Wiesbaden / Berlin
09.12.2025: „Von Steuerbetrug, Staatsversagen und kriminellen Netzwerken”, Prof. Dr. Christoph Spengel, Lehrstuhl für ABWL und Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Universität Mannheim